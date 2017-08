"Die Jubiläums-steinexpo wird absolut besonders"

Die steinexpo in Homberg-Nieder-Ofleiden ist die größte Demonstrationsmesse der Roh- und Baustoffindustrie auf dem europäischen Festland. In diesem Jahr findet die beliebte Leistungsschau der Gewinnungsindustrie bereits zum 10. Mal statt. Was die Fachbesucher zur Jubiläums-ausgabe des Großereignisses erwartet, darüber sprach Robert Bachmann, Chefredakteur der Allgemeinen Bauzeitung, mit dem Erfinder und Chef der steinexpo, Dr. Friedhelm Rese.



ABZ: Herr Dr. Rese, mit der diesjährigen Ausgabe findet die steinexpo bereits zum 10. Mal statt. Haben Sie und Ihr Team sich etwas Besonderes für die Jubiläumsveranstaltung einfallen lassen?



Rese: In der Tat; die Jubiläums-steinexpo wird in diesem Jahr absolut besonders: Zum Ersten haben die Aussteller so viele Maschinen und Anlagen in Live-Demonstrationen gemeldet wie noch nie; hier erwarten wir rd. 500 Exponate aus Gewinnung, Transport und Aufbereitung, die im praxisnahen Einsatz vorgeführt werden. Zum Zweiten wurden die Live-Demos im Baumaschinenbereich nochmals ausgeweitet; alleine 101 Präsentationen erwarten die Besucher während der vier Messetage. Drittens haben auch wir als Veranstalter Besonderes initiiert: Seien es 30 m hohe Personenaufzüge, die es so auf keiner anderen Messe geben dürfte, oder die Baumaschinen-Präsentationen, die in einem kleinen Stadion mit exklusiver Tribüne stattfinden; der MHI-Steinbruch in Nieder-Ofleiden ist zum Jubiläum der gewohnt ungewöhnliche Messeplatz. Last but not least haben wir uns für die Eröffnungsveranstaltung am 1. Messetag um 11.00 Uhr Überraschendes einfallen lassen – hier darf ich allerdings noch Nichts verraten: Lassen Sie sich überraschen!



ABZ: Welche weiteren Highlights legen Sie den Besuchern der steinexpo darüber hinaus ans Herz?



Rese: Entlang der Verfahrenskette in Steinbruch, Kieswerk und anderen Rohstoffbetrieben sind alle Bereiche vertreten: Von der Sprengung über das Laden und Transportieren, die Aufbereitung und Verladung haben die Aussteller wahrlich Großes vor: Großbagger, Großradlader, Großbrecher – auf der steinexpo sind die Geräteklassen einfach eine Etage höher, größer, breiter. Zielsetzung dabei ist immer, auf wirtschaftlichste Art und Weise ein qualitativ hochwertiges Produkt dem Markt zur Verfügung zu stellen.