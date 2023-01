Messeveranstalter stellt neues Programm vor

Düsseldorf (ABZ). – Das Team der Messe Düsseldorf hat für 2023 die nächste Ausgabe der Arbeitssicherheitsmesse A+A sowie drei Online-Seminare der Reihe "A+A Expert Talks" angekündigt. Den Beginn stellt das Webinar "Exoskelette" des Fraunhofer Instituts am 8. Februar dar. Darauf folgen der "GDA Gefahrstoff Check" der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BASI) am 9. Mai sowie "Nachhaltigkeit/Kreislaufwirtschaft" von German Fashion im Juni. Von diesen Webinaren wird jedoch nur der GDA Gefahrstoff Check in deutscher Sprache abgehalten, die beiden anderen Webinare finden auf Englisch statt. Vom 24. bis zum 27. Oktober 2023 folgt dann schließlich die eigentliche A+A-Messe in Düsseldorf.

