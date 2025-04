Leutenbach (ABZ). – Industrielle Joysticks von Metallux finden sich in zahlreichen Anwendungen weltweit. Seit über drei Jahrzehnten entwickelt und fertigt das schwäbische, mittelständische Unternehmen in Leutenbach bei Stuttgart.

Das Metallux Joystick Portfolio. Abb.: Metallux

Die Metallux AG entwickelt und fertigt industrielle Joysticks. Das umfangreiche Portfolio umfaßt alle Baugrößen: von Daumen-, über Finger-, bis hin zu Hand-Joysticks.

Alle Joysticks sind ergonomisch, hochpräzise, kompakt und robust, informiert der Hersteller. Weitere Vorteile: geringes Gewicht, hohe Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Darüber hinaus sind die meisten Produkte in Hall- und/oder Potentiometer-Technologie erhältlich.

Metallux bietet nicht nur ein umfangreiches Standardsortiment, sondern ist vor allem darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Produkte oder OEM-Lösungen zu entwickeln, die exakt auf individuelle Anwendungen und deren Anforderungen angepasst sind. Dazu gehört eine umfassende Beratung, die ein fester Bestandteil der Firmenphilosophie ist. Egal, welche Herausforderung: Die Spezialisten finden immer einen Weg.

Gefertigt wird ausschließlich in Deutschland: Von Mustermengen bis Großserien von mehreren tausend Stück. Dabei kommen moderne, automatisierte Produktionsverfahren zum Einsatz. Ein Reinraum gehört genauso zur Ausstattung wie hochwertige Prüf- und Testanlagen.

Die Joysticks sind in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Sie sind ein wichtiges Element in Funkfernbedienungen sowie in der Antriebs- und Funktionssteuerung von:

Ein großes Plus ist hier nach Unternehmensangaben das umfangreiche Anwendungs-Know-how der hoch qualifizierten Metallux-Mitarbeiter sowie die individuelle und persönliche Beratung.

Der MJ-T10 gehört mit einer Gesamtlänge von nur 25 mm, einem Durchmesser von rund 18 mm und einer Einbautiefe von circa 13 mm weltweit zu den kleinsten 2-achsigen, redundanten Industrie-Joysticks in Hall-Technologie.

Er und der etwas größere MJ-T11 sind aufgrund ihrer geringen Größe und Einbaumaße integrierbar in Anwendungen, die eine präzise Steuerung benötigen, aber wenig Platz bieten.

Beispiele dafür:

Die 1-, 2- oder 3-achsigen Finger-Joysticks sind in Hall- oder in Potentiometer-Technologie verfügbar. Es gibt zahlreiche Ausführungen, die aufgrund eines fein ausgearbeiteten Baukastensystems nahezu beliebig miteinander kombinierbar sind. So gibt es also diese Joysticks mit diversen mechanischen Eigenschaften wie zum Beispiel:

1 bis 5 arretierende oder rückstellende Raststufen, eine Reibebremse und Federrückstellung. Zudem lassen sie sich mit unterschiedlichen Griffformen, -längen und -funktionen wie zum Beispiel Totmannschalter ausstatten.

Finger-Joysticks werden häufig in Funkfernsteuerungen für Kräne und zur Steuerung von Schiffen und Booten eingesetzt.

Moderne Landwirtschaftsmaschinen, aber auch Bau- und Kommunalmaschinen, Flurförderfahrzeuge, Bagger, Schiffe und Kräne sind heute wahre Technik-wunder.

Dies ist schon in der Fahrerkabine ersichtlich, die bei vielen Fahrzeugen einem Flugzeugcockpit ähnelt und mit Monitoren, komplexen Bedienpults und Joysticks ausgestattet sind.

Für diese Anwendungen hat Metallux den Hand-Joystick MJ-H10 entwickelt.

Erstmalig auf der bauma präsentiert Metallux den Finger-Joystick MJ-F16. Ein redundanter Hall-Joystick, der in mehreren Betätiger-Formen und Größen angeboten wird und in zahlreichen mechanischen Optionen verfügbar ist: Mit Rast-Stufen, arretierend oder rückstellend. Er kann außerdem mit LED-Beleuchtung und einem haptischen Feedback durch Vibration ausgestattet werden.

Die Redundanz dieses Joysticks ist nicht nur elektronisch, sondern auch mechanisch durch zwei voneinander unabhängige Federn sichergestellt.

Durch sein kompaktes Design lassen sich mehrere Joysticks auf kleinstem Raum parallel anordnen: ideal für Funkfernsteuerungen, als Bedienelement in Armlehnen und für Flurförderfahrzeuge, Bau-, Land- und Forstmaschinen.

Der 1-, 2- oder 3-achsige MJ-H11 ist der perfekte Midsize-Joystick. Seine Mechanik ist so kompakt wie ein Finger-Joystick und so stabil wie ein Hand-Joystick. Die Einbautiefe ist gering. Die moderne, verschleißarme Hall-Sensortechnologie sorgt für eine lange Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil: Mechanik und Griff sind separat erhältlich.

So lässt sich die Metallux Mechanik an einen kundenspezifischen Griff montieren und ist damit flexibel für die unterschiedlichsten Einsatzwecke verwendbar.

Metallux ist auf der bauma in Halle A2, Stand 319 vertreten.