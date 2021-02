Haiterbach (ABZ). – Die Meva Schalungs-Systeme GmbH erweitert ihre Präsenz in Belgien und Luxemburg mit dem Kauf der Acropol Gruppe. Die Übernahme fand im Januar im Zuge der langfristigen Ausrichtung der Meva statt. Acropol, mit 25 Mitarbeitenden im belgischen Landen und im luxemburgischen Rodange, hat sich als Vermieter von Wand- und Deckenschalungen sowie Traggerüst-Systemen für den Wohnungsbau einen Namen gemacht.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landen ist im regionalen Baugewerbe eng vernetzt und war an einer Vielzahl von Projekten beteiligt. Die bisherige Eigentümerfamilie mit Nadine Bonnast und Bernard Bron übergibt ihr mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen im Zuge einer Nachfolgeregelung an ihren Wunschpartner Meva. Für den in Haiterbach im Schwarzwald beheimateten Schalungshersteller ergeben sich mit dem strategisch bedeutenden Schalungszentrum in Belgien und dem Standort Luxemburg neue Möglichkeiten für den kontinuierlichen Ausbau der Vertriebsaktivitäten in den Nachbarländern.



Landen liegt zwischen Brüssel und Lüttich in der Provinz Flämisch-Brabant, nahe der Region Wallonien und der Europastraße 40. Kunden in den Beneluxstaaten können nun auf das umfangreiche Produktportfolio und die optimale Betreuung von Meva zugreifen. Bauunternehmen im Nordosten Frankreichs und im Westen Deutschlands profitieren von der Nähe der Standorte durch eine schnellere und flexiblere Belieferung.



Auch das Leistungsspektrum wird deutlich verbreitert: Neben der Vermietung stehen künftig der Verkauf von Schalungen und Service-Dienstleistungen im Fokus. Dazu gehören Projektberatung, Schalungs- und Fertigungsplanung in 3D, Statik, Sonderkonstruktionen und Sichtbeton-Know-how. Dies kommt Bauunternehmen zugute, die auch im Wirtschafts- und anspruchsvollen Ingenieurbau zuhause sind. Kurz nach Vertragsunterzeichnung in Landen konnte bereits ein größeres Projekt, basierend auf den neuen Synergien, gewonnen werden: Der Kunde vertraut auf die technische Expertise von Meva für die Erstellung von Luxus-Wohngebäuden mit bis zu 24 Etagen in Antwerpen. Dieses Projekt wird bereits vom Schalungs-Zentrum Landen beliefert.



Der neue Meva-Standort in Landen verfügt über eine 3000 Quadratmeter große Halle, moderne Büros, Schulungs- und Ausstellungsräume sowie eine Freifläche von rund 20 000 Quadratmetern für die Schalungsaufbereitung, Logistik und Ausbau des Materialbestands. Florian F. Dingler, Geschäftsführender Gesellschafter der Meva, und Thomas Graf, Meva Region Director Europe & Africa, haben die Geschäftsführung übernommen.