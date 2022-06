Michael Mans wird neuer Director der DACH-Region bei Catenda. Müns war zuvor mehr als 20 Jahre lang beim Bausoftwarehaus Softtech be - schäftigt, zuletzt als Leiter des Bereichs Business Development. Durch mehrere Tätigkeiten in verschiedenen Architekturbüros, unter anderem als Bauzeichner und Architekt, kennt er zudem die Anforderungen der „Gegenseite“ an die Softwarelösungen der Baubranche. Darüber hinaus ist Müns zertifizierter Systemcoach und hat sich als solcher mit der kollaborativen Zusammenarbeit am Bau, insbesondere bei BIM-Projekten, auseinandergesetzt.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen