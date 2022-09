Riwal vermietet in Deutschland neben unterschiedlichen Arbeitsbühnen auch starre und rotierende Teleskoplader, die vermehrt aus dem Hause JCB kommen. Foto: JCB

Hamburg (ABZ). – JCB liefert erstmalig 8 x 6 m und 8 x 9 m Teleskoplader an die Riwal Deutschland GmbH. Zwei weitere E-Tech-Teleskoplader sollen folgen. Insgesamt 16 starre Teleskoplader vom Hersteller JCB Deutschland sind neu im Mietpark von Riwal Deutschland und verjüngen damit das Geräteangebot. Mit Standortergänzenden Modellen und zielgruppengerechten Mietofferten will Riwal laut eigener Aussage sein Deutschland-Geschäft ausbauen.

"In unseren sieben deutschen Niederlassungen vermieten wir als kompetenter Partner Höhenzugangstechnik, die intuitiv zu bedienen ist. Nach ausgiebigen Recherchen haben wir uns für JCB entschieden. Auch wegen der guten Erfahrungen unserer Riwal-Schwester in Dänemark. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis, was uns der weltweit größte Teleskoplader-Hersteller unterbreitet hat, beeinflusste dann die finale Entscheidung pro JCB", erklärt Lena Karweta, Area Managerin der Riwal Deutschland GmbH für die drei süddeutschen Standorte in Hanau, Stuttgart und München.

Die JCB-Teleskoplader-Modelle sind nach Aussage des Herstellers auf optimale Wendigkeit ausgelegt und zeichnen sich durch drei Lenkarten aus. Alle Modelle verfügen über den JCB-Dieselmax-Motor, der Unternehmensangaben zufolge besonders günstige Betriebskosten ermöglicht und wenig CO2-Ausstoß verursacht. Zur Teleskoplader-Flotte hinzu kommen sollen noch zwei reinelektrische E-Tech-Varianten.

"Unsere Kundschaft fragt immer häufiger nach elektrifizierten Geräten, weil man beispielsweise Abgas- und Lärm-Emissionen auf den Baustellen reduzieren will. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Maschinen weniger Leistung haben als Dieselmaschinen. Diese Eigenschaften erfüllen E-Tech-Teleskoplader von JCB, so der Hersteller.