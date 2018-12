Baienfurt (ABZ). – Kiesel PartnerRent will sein deutschlandweites Netzan Mietparkstationen weiter ausbauen. Das kündigte das Unternehmen kürzlich an.Zzt. gebe es bundesweit40 Standorte. "Nicht immer lohnt sich der Kauf einer neuen Baumaschine. In manchen Fällen ist es sinnvoller, über Kurz- oder Langzeitmiete nachzudenken", erklärt Kiesel Partner Rent. So nutze z. B. Robert Oettinger von der Oettinger GmbH aus Karlsruhe viele der Möglichkeiten, die das Gesamtportfolio von Kiesel mit Maschinen, Anbaugeräten, Finanzierung, PartnerRent und Akademie bietet. Obwohl er einen sehr großen eigenen Fuhrpark mit Maschinen und Anbaugeräten hat, mietet er immer wieder bei der Kiesel PartnerRent: "Wir arbeiten so weit wie möglich mit eigenen Maschinen, mieten jedoch immer wieder bedarfsgerecht hinzu. Da ist es praktisch, dass Kiesel beides anbietet und sehr flexibel auf unsere Anforderungen reagiert."

Auch die Witera GmbH habe kürzlich einen Longfront-Bagger von Kiesel PartnerRent aus Mannheim gemietet, um ein Möbelhaus inmitten der eng bebauten pfälzischen Kleinstadt Oppenheim gefahrlos und fachgerecht abzureißen. Das alte Gebäude war 23 m hoch, voll unterkellert und außerdem in viele Richtungen überbaut. Somit war die Tragfähigkeit des Untergrundes nicht gegeben. Die beauftragten Witera GmbH platzierte daher einen Longfront-Bagger zentral auf einer Seite des Geländes. Kiesel transportierte die große Maschine mit abmontiertem Anleger durch die engen Gassen, baute den Bagger an Ort und Stelle wieder zusammen und brachte ihn so in Position. Manch ein Kiesel-Kunde nutze die Mietdauer auch, um seine Entscheidung zu festigen, ob sich der Kauf dieser Maschine nicht doch lohnt. Denn wie leistungsfähig eine Maschine tatsächlich ist und wie sie sich für ein Unternehmen rechnet, erfährt man am besten direkt beim Einsatz. So stand die Heim KG aus Ulm vor der Aufgabe, im Zuge der Rekultivierung einer Kiesgrube eine Restauskiesung vorzunehmen. Für die üblicherweise eingesetzten Eimer-Kettenbagger, die das Unternehmen im Bestand hat, war zu wenig Platz und damit das seitliche Beladen des Lkw nicht möglich. Das Unternehmen wandte sich an Kiesel Süd. Der speziell für diesen Einsatz konfigurierten Bagger überzeugte im Einsatz so, dass das Unternehmen sich am Ende der Mietzeit zum Kauf entschied. Heute verrichtet der Bagger seine Arbeit im Deponie- und Landschaftsbau und auch beim Nassbaggern.