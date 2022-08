Oron-le-Châtel/Schweiz (ABZ). – In Oron-le-Châtel, nahe dem Genfer See in der malerischen Westschweiz, erstellte Walo Bertschinger einen neuen Trinkwasserspeicher mit Wandschalung Mammut 350 und Deckenschalung MevaFlex. Laut Meva verlief das Projekt technisch problemlos und war wirtschaftlich sicher kalkuliert mit MEVA MietePlus.