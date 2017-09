Millionen für Freibergs historische Altstadt

Freiberg/Dresden (dpa). - Bund und Land stellen Freiberg (Mittelsachsen) rund 4,3 Mio. Euro für die Verschönerung der Altstadt zur Verfügung. Mit dem Geld können nach Angaben des Innenministeriums in Dresden weitere historische Gebäude saniert, in der Bahnhofsvorstadt Wohnqualität und Infrastruktur verbessert werden. Dort sollen eine Kindertagesstätte gebaut, Grün- und Freiflächen am Tierpark gestaltet und das Gebiet verkehrsberuhigt werden. In der Altstadt werden Stadt- und Bergbaumuseum, Domkreuzgang und Ringanlagen saniert, außerdem sollen Unter- und Buttermarkt noch attraktiver werden. Nach Ministeriumsangaben haben Bund und Freistaat den Städtebau von 1991 bis 2017 zusammen mit insgesamt rund 5,4 Mrd. Euro gefördert. Allein rund 73 Mio. Euro davon flossen bisher in die

Freiberger Altstadt.