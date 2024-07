Aufgrund der Lage im dicht besiedelten Stadtgebiet, hat die Maximierung des Tageslichteinfalls oberste Priorität, um die Energieeffizienz der Beleuchtung zu optimieren. Abb.: Edgetech Europe/Robert Becker for Ratcliff Architects

"Die Details sind nicht die Details. Sie machen das Design aus." Die allermeisten Architektinnen und Architekten werden diesem berühmten Zitat von Charles Eames wohl vorbehaltlos zustimmen. Details machen aus einem guten einen großartigen Entwurf und oftmals sind sie der entscheidende Schlüssel, um eine Designidee in die Realität umzusetzen. Auch im Fall des Milvia Street Campus, einem Schulneubau für das kalifornische Berkeley City College, macht ein kleines Detail den Unterschied: ein Isolierglasrandverbund, bei dem alle Komponenten vom Spacer aus strukturiertem Silikonschaum bis hin zu Butyl- und Silikondichtung grau sind.

Bei der endgültigen Fassadenmontage werden auch die Silikonfugen dem Farbkonzept folgen. Wenn der Randverbund auch nicht komplett unsichtbar sein kann, so soll sein Farbton doch weitestgehend mit dem des Glases verschmelzen und so der Structural Glazing Fassade eine lichte, einladende Transparenz verleihen.

Bestandsbau ersetzt



Das 6-geschossige Gebäude ersetzt einen Bestandsbau in Downtown Berkeley an der Adresse 2118 Milvia Street. Neben Unterrichtsräumen wird es Kunstateliers, eine Bibliothek sowie Bereiche für die Schülerbetreuung und Verwaltung beherbergen. Geplant wurde das Gebäude von Ratcliff Architects im Rahmen einer Design-Build-Partnerschaft mit XL Construction. Für die Fassadenberatung und -montage ist CS Erectors verantwortlich.

Aufgrund der Lage im dicht besiedelten Stadtgebiet, hat die Maximierung des Tageslichteinfalls oberste Priorität, um die Energieeffizienz der Beleuchtung zu optimieren.

"Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man sich willkommen und aufgehoben fühlt, daher ist der gesamte Entwurf offen und transparent gestaltet", erklärt Patricia Alarcón, Principal Architect bei Ratcliff.

Die transparente Glasfassade gibt die Sicht auf Kunstwerke im Inneren frei, die das Gebäude zusätzlich beleben sollen. Das Design geht laut Ratcliff auf den städtischen Kontext ein und bietet visuelle Transparenz sowie ein System miteinander verbundener sozialer Räume, die die Interaktion und Zusammenarbeit der Nutzer in den Vordergrund stellen. Auf einer Dachterrasse im sechsten Stock kann zwischen den Unterrichtsstunden im Freien entspannt werden.

Rund 1500 m² Isolierglaseinheiten mit Sonnenschutzbeschichtung ipasol platin 47/27 wurden vom Plattlinger AGC Interpane Werk nach den Spezifikationen der kalifornischen Architekten hergestellt. So sollte ein komplett grauer Randverbund der Structural-Glazing-Fassade eine ansprechende Leichtigkeit verleihen, denn der homogene, monolithische Eindruck wird nicht von schwarzen Linien unterbrochen. Im unteren Bereich sind die Scheiben auf rund 30 cm siebbedruckt, um die harmonische Anmutung der Fassade zu erhalten und gleichzeitig den Blick ins Gebäudeinnere partiell zu verdecken. Die Position 5 der Isolierglaseinheiten ist großteils mit einem für Vögel wahrnehmbare Ätztonmuster bedruckt, um Kollisionen zu verhindern.

Für das Projekt Milvia-Street-Campus wurden die Isolierglaseinheiten vollautomatisch mit 24 mm Super SpacerT-Spacer SG Abstandhalter in lightgrey sowie grauem Butyl und grauem Silikon vollautomatisch in der Isolierglaslinie produziert.

Aus ästhetischen Gründen



"Ein komplett grauer Randverbund ist zwar nicht der Standard, wird aber für viele Architekten aus ästhetischen Gründen ein immer wichtigeres Thema bei Structural Glazing Fassaden", bestätigt Daniel Bruckelt, Produktionsleiter bei AGC Interpane in Plattling. "Auch für einige unserer Großprojekte wie der Modernisierung von Two Bryant Park in New York und The Shard in London hatten sich die Architekten einen grauen Randverbund gewünscht. Zwar können wir die Farbe des Super Spacer beliebig von schwarz auf grau umrüsten, aber dass graues und schwarzes Butyl durch die gleichen Düsen extrudiert wird, war selbstredend undenkbar", fährt er fort. Bis dato scheiterte der einfache und vollautomatische Wechsel zwischen verschiedenfarbigem Butyl innerhalb der Isolierglaslinie an der Technik. Daher entwickelte Glaston für die Plattlinger eine maßgeschneiderte Lösung, die weltweit einzigartig ist.

"Der Doppelkopf-Applikator für die automatische Applikation von Super Spacer Abstandhaltern mit beidseitiger Butylapplikation erhielt sozusagen eine Butylweiche. Über eine zweite Zuführung können wir nun auch graues Butyl ohne jeden Aufwand vollautomatisch applizieren", erklärt Daniel Bruckelt.

"Kunden wie AGC Interpane zeigen, dass das Super Spacer Abstandhaltersystem für die automatisierte Isolierglasfertigung optimiert ist – sowohl wegen der präzisen, scharfkantigen Applikation als auch wegen der produktionstechnischen Vorteile", so Joachim Stoß, Vice President International Sales IG bei Edgetech/Quanex.

Aus Strukturschaum



Die flexiblen Super Spacer Abstandhalter bestehen im Wesentlichen aus einem Strukturschaum. Da von der Rolle appliziert wird, entfallen im Vergleich zu rigiden Systemen Prozessschritte wie das Zuschneiden, das Biegen und das Befüllen mit Trockenmittel.

Im Gegensatz zu thermoplastischen Systemen werden sie nicht unter hoher Hitze und damit hohem Energieverbrauch aufgebracht. Auch bei der Herstellung und dem Handling großer und schwerer Scheiben mit Scheibenzwischenräumen bis 32 mm (in der automatischen Verarbeitung bis 28 mm) sind die Eigenschaften der flexiblen Abstandhalter hilfreich.

Da der Randverbund nach dem Applizieren sofort stabil ist, kann er sich beim Hochheben nicht versetzen und die Isolierglaseinheiten können sofort nach der Produktion verpackt werden. Super Spacer können mit allen gängigen Dichtstoffen wie Hot Melt Butyl, Polyurethan, Silikon und Polysulfid verarbeitet werden. Die Herstellergarantie ist nicht an die Verwendung einer spezifischen Sekundärdichtung geknüpft.

Super Spacer punktet darüber hinaus mit einem weiteren Detail: die metallfreie Warme-Kante-Technologie optimiert die effiziente Wärmedämmung von Gebäuden. Der warme Kante Abstandhalter Super Spacer zählt mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten λ von bis zu 0,029 (W/mK) zu den energieeffizientesten Abstandhaltern und ist natürlich Passivhaus zertifiziert, so der Hersteller.