Zirndorf (ABZ). – Kaum ein Kleidungsstück steht bei den Profis so im Fokus wie die Arbeitshose. Die muss richtig sitzen. Bequem sein. Und auch noch berufsspezifische Features mitbringen. Welche Hose kann was? Was ist neu? Ein Überblick.

Hose im Cargostyle – hier aus der Kollektion BPerformance im DBL Mietservice. Foto: DBL

Ergonomisch geschnittene Bundhose oder bequeme Latzhose? Da fängt es schon an. In den Betrieben wird bei der Anschaffung von Arbeitskleidung für das Team die Hose oft heftig diskutiert. Das bestätigt auch Thomas Krause von der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH: "Aus Erfahrung weiß ich, dass die Arbeitshose immer großes Thema bei den Profis ist. Ihr Schnitt, ihr Sitz, die Anordnung der Taschen. Und ihr Komfort – leicht und beweglich soll sie sein. Und natürlich soll sie funktionale Details besitzen, die im Joballtag unterstützen."

Gibt es hier Merkmale, was eine gute Arbeitshose ausmacht? Als Basis für gute Qualität nennt der DBL Experte das geeignete Material. "Es sollte hochwertig sein, damit es den Arbeitsalltag und viele Wäschen übersteht." Hier bewähren sich aus seiner Sicht Mischgewebe. Auch bei Stretcheinsätzen in Hosen – oft im Bereich der Knie, aber auch am Gesäß und aktuell immer großflächiger – rät der Experte zu hochwertigem Stretch, damit diese Partien lange die Form behalten und nicht so schnell ausleiern. Womit man auch schnell beim Thema Passform der Kleidung ist.

"Die Hose darf nicht zu eng sein, aber auch nicht zu weit an den Beinen. Der richtige Sitz ist wichtig, hier beraten wir im Vorfeld, führen Anproben durch. Zudem sollten Profis auf ergonomische Schnitte achten. Die bieten beides: sehr modernes Aussehen und gleichzeitig viel Bewegungsfreiheit." Schließlich muss die Hose im Joballtag alles flexibel mitmachen – und mit durchdachten Details unterstützen. "Hammerschlaufen und auch praktische Taschenlösungen für Utensilien, etwa Zollstocktaschen oder Knietaschen für Polsterungen – gerade diese funktionalen Features zeichnen gelungene Workerhosen aus."