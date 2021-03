Hudiksvall/Schweden (ABZ). – Hiab, ein Unternehmen von Cargotec, bringt die neueste Generation seiner vollelektrischen Mitnehmstapler auf den Markt. Beim vorgestellten Moffett E4 NX handelt es sich um den weltweit ersten vollelektrischen Mitnehmstapler mit Allradantrieb. Derzeit ist er in vier Modellvarianten erhältlich, weitere sollen folgen.

Angetrieben von einer Lithium-Ionen-Batterie ist er während des Betriebs vollkommen emissionsfrei und kann entweder an einer normalen Haushaltssteckdose, für schnelles Laden an einer 30-Ampere-Steckdose oder zwischen zwei Lieferungen auch über den Lkw geladen werden.

Zusätzlich stattet Hiab den Moffett E4 NX mit einem neuen innovativen und intuitiven Bediener-Interface aus, mit dessen Hilfe der Fahrer jederzeit die wichtigsten Daten wie Batteriekapazität, Hubleistung oder Serviceinformationen übersichtlich im Blick behält.

Weitere Vorteile sind neben der Umweltfreundlichkeit ebenfalls der lautlose Betrieb sowie reduzierte Vibrationen im Vergleich zum dieselbetriebenen Modell. Dies führt zu deutlich mehr Komfort und einer enorm verbesserten Sicherheit für den Fahrer und das Arbeitsumfeld. Zum Einen kann der Fahrer auf Gehörschutz verzichten und zum Anderen kann er potenzielle Gefahren nicht mehr nur sehen, sondern auch hören. Weiterhin kommt hinzu, dass der Mitnehmstapler aufgrund seiner Eigenschaften ideal für Lieferungen in der Nacht, in Wohngebieten sowie den Transport in Lagerhallen geeignet ist. Damit bietet Hiab seinen Kunden zusätzliche Flexibilität und neue Geschäftsbereiche.

Auch bei den Gesamtbetriebskosten profitierten Moffett-Kunden beim Kauf des neuen E-Staplers, so das Unternehmen. Aufgrund des vollelektrischen Antriebs und der verringerten Servicekosten liegen diese deutlich unter den Betriebskosten eines vergleichbaren Modells mit Dieselmotor. Außerdem verfügt der E4 NX über weniger bewegliche Teile, weshalb sich Wartungszeit und Ersatzteilkosten verringern.

"Die Moffett-E-Serie ist die ideale Wahl für Kunden, die in Umweltzonen oder nachts im Einsatz sind oder Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Da der neue Moffett E4 NX E4 NX darüber hinaus auch noch kostengünstiger im Betrieb sowie sicherer und komfortabler ist, wird er zweifellos Kunden in einer Vielzahl von Branchen überzeugen. Die Fahrer bevorzugen sicher die Arbeit in einer emissionsfreien Umgebung, in der sie hören können, was um sie herum geschieht", so Jann Hansen, Director, Sales & Product Business Management für Moffett bei Hiab.