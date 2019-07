Für eine Holzbauvariante entschieden hat sich die Krombacher Brauerei beim Bau einer neuen Lagerhalle. Für die Generalplaner von Tollé Architekten standen ökologische und gestalterische Gesichtspunkte, beim Bauherrn Wirtschaftlichkeit an erster Stelle. In enger Zusammenarbeit mit dem Hallenbauer und Brettschichtholzhersteller Schaffitzel Holzindustrie aus Schwäbisch Hall entstanden nun zwei neue Getränkelagerhallen mit einer Leergutsortierung sowie Büroarbeitsplätzen mit Sozialräumen.

Für Logistikhallen gibt eszahlreiche Bausysteme.Schaffitzel zufolge befinden sich solche in Holzbauweise jedoch auf dem Vormarsch.

Krombach (ABZ). – Hätten früher noch reine Zweckmäßigkeit und Funktionalität von Logistikhallen im Vordergrund gestanden, spielten heutzutage ökologische und gestalterische Gesichtspunkte eine ebenso wichtige Rolle, da ein Firmengebäude das Aushängeschild einer erfolgreichen Marke darstellt. Unternehmen unterschiedlichster Branchen wissen, dass optisch ansprechend und ökologisch geplante Neubauten repräsentative Marketingaspekte unterstützen. Zudem rechneten sich nachhaltig gebaute Industrie- und Logistikimmobilien, so Schaffitzel: Die nachhaltige Bauweise mit positiver Ökobilanz sei gegenüber herkömmlichen Bauformen in vielen Fällen sogar wirtschaftlich vorteilhaft. Denn bei höheren Spannweiten nehme die Wirtschaftlichkeit einer Holzkonstruktion gegenüber Stahlbeton zu. "Ab einer Größe von etwa 500 m² ist eine Holzkonstruktion gegenüber einem Stahl- oder Betonbau meist wirtschaftlich vorteilhaft", so Julian Delekat, Vertriebsleiter der Schaffitzel Holzindustrie aus Schwäbisch Hall.

Die Vorteile eines Holzbaus waren entscheidende Faktoren für die Bauherren der Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG und für die Generalplaner von Tollé Architekten, denn ökologische und gestalterische Gesichtspunkte standen neben wirtschaftlicher Bauweise beim Bauherrn an erster Stelle. In enger Zusammenarbeit mit dem Hallenbauer und Brettschichtholzhersteller Schaffitzel Holzindustrie aus Schwäbisch Hall entstanden in Krombach zwei neue Getränkelagerhallen mit einer Leergutsortierung sowie Büroarbeitsplätzen mit Sozialräumen.