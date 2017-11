Leoben/Österreich (rb). - Im Rahmen der diesjährigen Presse-Informationsfahrt präsentierte Liebherr in dieser Woche seinen brandneuen Muldenkipper T 236. Der 100-Tonnen-Dumper, der dem Fachpublikum zum ersten Mal auf der MINExpo vorgeführt wurde, befindet sich derzeit im Erzberg Eisenerzbergwerk in Österreich, wo er in ersten Feldeinsätzen auf Herz und Nieren getestet wird. Die neue Maschine, ausgestattet mit dieselelektrischem Antrieb und 4-Ecken-Ölbadbremssystem, stellt für Liebherr den Einstieg in die 100-Tonnen-Klasse dar.

Neben dem T 236 zeigte der Baumaschinenhersteller auch seine neue Planierraupe PR 766 sowie gleich acht Modelle einer neuen Teleskoplader-Baureihe. Mehr zu den Neuheiten bei Liebherr lesen Sie in Kürze in der ABZ sowie hier bei der ABZonline.