Der um 90° schwenkbare Fahrkorb des GEDA 300 Z ermöglicht einen sicheren Übergang und ein bequemes Be- und Entladen. Foto: Geda

Nur wenige Bereiche der Bauindustrie sind so anspruchsvoll und komplex wie der Gerüstbau. Einfache Projekte kommen natürlich vor, doch der Gerüstbau erfordert enorm viel Fachkompetenz, sowohl von den Planern als auch von allen Monteuren. In diesem Gewerk zeigen sich immer wieder neue Herausforderungen, die noch vor wenigen Jahren unwahrscheinlich oder in dieser Größenordnung unbedeutend schienen.

Durch die langjährige Erfahrung in dieser Branche zeichnet Geda sich als der optimale Partner mit vielfältigen Gerüstbauaufzügen aus. In der Baubranche steht der Name Geda seit über neun Jahrzehnten für Kompetenz und einzigartige Qualität "Made in Germany". Kaum eine Baustelle, auf der sich nicht ein Aufzug aus dem umfangreichen Sortiment des bayerischen Höhenzugangsspezialisten befindet. Immer mit dem Ohr am Markt bietet Geda nach eigenen Angaben perfekt auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmte Aufzuglösungen für alle Gerüstelemente und Werkzeuge, die am Gerüst sicher und zügig in die Höhe befördert werden.

Der raue Baustellenalltag stellt nicht selten hohe Ansprüche an die vor Ort eingesetzte Technik. Durch die robuste Verarbeitung meistern Geda-Geräte auch diese Herausforderung, heißt es. Eine der größten Herausforderungen ist der Mangel an qualifizierten als auch an ungelernten Arbeitskräften. Viele Unternehmen, nicht nur in der Gerüstbaubranche, stehen heute vor diesem Problem. Angesichts der boomenden Bauwirtschaft ist auch in den nächsten Jahren keine Veränderung zu erwarten. Gehälter müssen angepasst und erhöht werden, um Mitarbeiter zu gewinnen und auch halten zu können. Mit den Gerüstbauaufzügen kann schneller und effizienter gearbeitet werden und es können fehlende Arbeitskräfte ausgeglichen werden.