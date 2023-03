Neue Fachkräfte, ein neues Produktions- und Sägezentrum, sowie die Installation von Photovoltaikanlagen und eine neue Hackschnitzelheizung machen das Familienunternehmen fit für die Zukunft. Mit sicherer Energieversorgung, größerem Produktionsvolumen und einem auf über 400 Mitarbeitende angewachsenen Team startet die Firma nun in das Frühjahr 2023.

"Wir können stolz darauf sein, wie wir dieses schwierige Jahr gemeistert haben", sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group, und verweist auf die schwierigen Rahmenbedingungen: "Natürlich hatten auch wir – wie der gesamte Mittelstand – mit der angespannten geopolitischen Situation zu kämpfen. Wie alle wissen, gab es große Schwankungen, wenn es um Warenverfügbarkeit, sowie Einkaufs- und Energiepreise ging. Und trotzdem mussten wir keine Arbeitskräfte in Kurzarbeit schicken oder gar entlassen und wir haben unsere Umsatzziele in allen Geschäftsbereichen übertroffen. Ein großes Lob an unsere Mitarbeitenden: Sie tragen unsere Mentalität des Machens und Anpackens in ihren Herzen und sichern damit unsere Stellung als Technologie- und Innovationsführer." Das neue Produktions- und Sägezentrum am Firmensitz in Günzburg werde künftig für noch mehr "Sicherheit made in Germany" sorgen.

Die 5000 Quadratmeter große Fertigungshalle ist modern ausgestattet, zum Beispiel mit einer Laserschneidemaschine und einer teilautomatisierten Förderanlage für die Materiallogistik. Mit mehr Fläche und neuen Maschinen optimiert die Munk Group die Effizienz in ihren Fertigungsprozessen und weitet ihre Produktionskapazitäten aus.

Bereits in den vergangenen Monaten habe Munk die Weichen gestellt, um auch die Herausforderungen des Geschäftsjahres 2023 zu meistern: "Die Bedeutung von autarker Energieversorgung ist der Industrie spätestens im vergangenen Jahr schmerzlich bewusst geworden. Darum haben wir an unseren beiden Standorten in Günzburg und Leipheim Photovoltaikanlagen installiert: Mit viel grüner Energie werden sie uns helfen, unseren Energiebedarf auch in Krisenzeiten zuverlässig zu decken", erläutert Munk. Um sich auch in punkto Heizung autarker aufzustellen, nimmt die Munk Group in Günzburg derzeit zusätzlich eine Hackschnitzelanlage in Betrieb: "Angesichts der schwierigen Energieversorgung im vergangenen Jahr ist es umso wichtiger, gleich mehrere Ausweichmöglichkeiten parat zu haben, um den Betrieb im Krisenfall warm und am Laufen zu halten. Nun können wir beim Heizen zwischen Öl, Gas und Hackschnitzeln variieren", erläutert der Geschäftsführer und Inhaber. In den kommenden fünf Jahren will die Munk Group weitere Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe tätigen: "Wir wollen die Branche weiterhin als Technologie- und Innovationsführer mitprägen. Dafür werden wir besonders in den Kernthemen Arbeitssicherheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit unsere Vorreiterstellung weiter ausbauen", betont Munk.

Auch der neue Geschäftsbereich Munk Profiltechnik hat 2022 einen erfolgreichen Start hingelegt. Egal, ob für den Fahrzeuginnenausbau, zur Maschineneinhausung oder für den Bau einer Recyclingstation:

Mit ihren Konstruktionsprofilen aus Aluminium bietet die Munk Profiltechnik sowohl Profis als auch Heimwerkern eine hochwertige Technologie für ihre Konfigurationen. Die Profile lassen sich modular kombinieren und sind vom Grundelement zur Selbstmontage bis hin zur vor Ort von Munk montierten Komplettanlage lieferbar.

Mit verantwortlich für das gute Geschäftsjahr war einmal mehr der direkte Kontakt zum Fachpublikum: "Wir konnten nach fast zweijähriger Pause unsere Neuheiten endlich wieder live auf den Fachmessen präsentieren. Highlights waren die Logimat und die Eisenwarenmesse, sowie für die Sparte Rettungstechnik natürlich die Interschutz", sagt Munk.