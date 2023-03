Die Arkaden im atmosphärischen Innenhof gehören zur klassischen Bauweise islamischer Architektur. Foto: Kann Baustoffwerke

Der Bau der Kulturstätte wurde ausschließlich mit Spenden der Gemeinde finanziert. Im Innenhof schafft das Ökopflaster MultiTec-Aqua von Kann eine authentische Atmosphäre.

Die islamische Gemeinde der Bosniaken Deutschland – Gemeinde Limburg (IGBD) und Umgebung wurde 2016 gegründet. Die Mitgliederzahl wuchs schnell an – und so wurde über ein größeres Zentrum nachgedacht. 2018 wurde ein Neubau der muslimischen Kulturstätte beschlossen. Die neue Moschee samt islamischem Zentrum sollte auf einem 4500 m² Grundstück entstehen. "Mit dem Projekt wollte man die Bosniaken näher aneinander bringen. Zudem wollte man sich der allgemeinen Gesellschaft öffnen und ein anderes Bild des Islam darstellen", berichtet Bauleiter Benjamin Gudzevic, der selbst ein engagiertes Mitglied der Gemeinde ist.

Das Gebäude selbst hat eine Fläche von 1520 m². Hierzu gehört die Moschee, eine Bibliothek, Klassenzimmer, eine Wohnung, ein Versammlungsraum und weitere diverse Räumlichkeiten, die der ganzen Gemeinde zur Verfügung stehen. Auf dem Außengelände befinden sich ein Spielplatz sowie Sitzmöglichkeiten. Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf die zwei 18 m hohen Minarette, die von der nahegelegenen Autobahn 3 zu sehen sind.

Nachhaltig geplant

Grundsätzlich wurde bei dem Bau und der Umsetzung besonders nachhaltig, ökologisch und Ressourcen schonend geplant, versichert die Projektleitung. Neben einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach entschieden sich die Planer bei der Außengestaltung für das Ökopflaster MultiTec-Aqua aus dem Hause Kann aus Bendorf. Auf rund 400 m² setzt das Pflaster das Außengelände der islamischen Kulturstätte in Szene. Das Sickerpflaster in der Farbe Nero Bianco sieht nicht nur schick aus, es punktet laut Hersteller auch mit Umweltbonus: Durch die 7 mm breiten Fugen hat das Pflaster einen Sickerfugenanteil von bis zu 4,6 % und eine sehr gute Versickerungsleistung von 1860 l/(s x ha). Damit steht der ökologische Faktor im Vordergrund, denn das Niederschlagswasser wird an Ort und Stelle wieder dem Boden zugeführt. Das im Ellbogenverband verlegte Pflaster in den Maßen 40 x 20 cm und 20 x 20 cm in 8 cm Dicke hebt die Optik rund um die Moschee hervor.

Innenhöfe islamischer Architekturen nennt man Sahn. In dem Fall der Sandzak-Moschee aus Limburg ist dieser klein, aber modern gestaltet. Riwaq oder auch Arkaden gehören ebenso zu den klassischen Gestaltungselementen. Die optische Abgrenzung zwischen den Arkadenbögen und der gepflasterten Fläche des Sahn bildet ein kleinformatiges Natursteinpflaster. Es kam außerdem bei der Umrandung der Beete und des Wasserspenders zum Einsatz. Der Brunnen dient als Symbol der rituellen Reinigung vor dem Gebet oder als Springbrunnen für Trinkwasser. Die Inszenierung durch das Zusammenspiel von MultiTec-Aqua und dem Naturstein vereint traditionelle islamische Architektur mit modernen Gestaltungselementen und ökologischen Boni.

Moderne und klassische Züge vereint

"Durch das Design des Ökopflasters hatten wir eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Außenanlage sollte zum Gesamterscheinungsbild der Moschee passen und dabei sowohl mit modernen als auch klassischen Zügen die Einzigartigkeit unserer Gemeinde präsentieren", erläutert Planer und Initiator Kenam Alickovic.