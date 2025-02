Mit der neuen Generation der MAXIMO Rahmenschalung von Peri wird die Arbeit auf der Baustelle noch sicherer, nachhaltiger und bedienungsfreundlicher: Bewährte Stärken werden jetzt ergänzt um innovative Features: Ein revolutionärer Korrosionsschutz, integrierte RFID-Tags und durchdachtes Design im Knochenprofil für ergonomischeres Handling sind nur einige der Vorteile dieses Upgrades. Foto: Peri

Die Reihe kombiniert nach Darstellung des Unternehmens gewohnte Alleinstellungsmerkmale – wie das einhändig bedienbare und dreifach funktionale Richtschloss BFD, das einseitig bedienbare Ankersystem ohne Distanzrohre und Konen sowie eine Betonoberfläche in Sichtbetonqualität – mit durchdachten neuen Funktionen. Die neue Generation der MAXIMO-Rahmenschalung setze neue Maßstäbe in puncto Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die innovative Beschichtung PERIskin biete einen umfassenden und langanhaltenden Korrosionsschutz für den Stahlrahmen.

Darüber hinaus ist die robuste, mit Polypropylen beschichtete ROBU B-Schalhaut für einen häufigen Einsatz konzipiert, wodurch Wartungskosten erheblich gesenkt und die Instandhaltung optimiert werden, so Peri. Integrierte RFID-Tags sollen mithilfe der passenden Peri-App einen schnellen und einfachen Zugang zu Produkt- und Aufbauinformationen vor Ort verschaffen. Die neuen Bauteile sind nach eigenen Auskünften innerhalb des bestehenden MAXIMO-Systems zu hundert Prozent kompatibel.

Das Korrosionsschutzverfahren PERIskin umhülle die MAXIMO-Elemente vollständig, einschließlich schwer zugänglicher Hohlräume, und biete so einen umfassenden Schutz. Die Beschichtung erfolgt laut Hersteller bei Raumtemperatur und reduziert den CO2-Fußabdruck in der Herstellung signifikant im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Vereint mit dem neuen, optimierten Rahmenprofil (Knochenprofil) soll die neue MAXIMO-Generation durch erhöhte Langlebigkeit und einfache Reinigung überzeugen.

Die neue Generation der MAXIMO-Rahmenschalung vereint bewährte Stärken mit innovativen Neuerungen, erklärt Peri. Foto: Peri

An dem Knochenprofil können laut dem Unternehmen sowohl bestehende als auch neue Zubehörteile flexibel angebracht werden, wie zum Beispiel das PERI UP-Gerüstsystem oder Peri-Richtstützen. Die neuen Positioniergriffe sollen für ein einfacheres und ergonomischeres Handling sorgen. Dank ihrer bedienerfreundlichen Anordnung können die MAXIMO-Elemente mühelos und präzise positioniert werden, verspricht der Hersteller. Ergänzt werde diese Optimierung durch die vergrößerte Fläche der Hebelecke, die den Zugang mit dem Hebeleisen und damit auch das Ausschalen erleichtere.

Die neue MAXIMO Generation ist im Standard mit der "hybriden" ROBU B Schalungsplatte ausgestattet, welche mit ihrem Birkenkern und der Polypropylenschicht die Vorteile von Holz- und Polypropylenplatten kombiniert, heißt es. Allerdings bleibe Kunden die Option offen, die neue MAXIMO-Generation mit einer anderen Schalhaut, wie zum Beispiel der bewährten FinPly, zu bestellen.

Unter dem Motto "Zusammen gestalten wir die Zukunft" will Peri auf der bauma 2025 die umfassende Bandbreite seines Portfolios zeigen. Neben der neuen Generation der MAXIMO-Rahmenschalung können sich die Besucher auch auf neue Erweiterungen für den PERI UP Gerüstbaukasten freuen, so das Unternehmen. Zudem widmet Peri einen großen Teil der Ausstellung seinen digitalen Lösungen sowie den baubegleitenden Services, heißt es. Die Peri-Messehalle ist auf der bauma 2025 auf dem Freigelände Nord zu finden, neu mit der Standnummer FN.718.