Zweibrücken (ABZ). – "Der Tadano AC 5.160-1 ist wie für uns gemacht", sind sich die beiden Weiland Geschäftsführer Volker und Sebastian Degenhardt einig. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. "Wir haben den Kran nach den Vorgaben unseres Kunden mit einer speziellen Ballastierung ausgestattet, die es der Firma Weiland ermöglicht, den 5-Achser als Taxi-Kran mit 8,5 Tonnen Gegengewicht bei Einhaltung der 12-Tonnen-Achslast einzusetzen", erklärt der Tadano-Verkaufsleiter für die DACH-Region, Frank Brachtendorf, der den Kran an die beiden Geschäftsführer in Zweibrücken übergeben hat.

Thomas Eisenberg (Kranfahrer von Weiland, v. l.), Oliver Noé (Produktspezialist AT, Tadano), Peter Schuster und Wolfgang Brauch (beide Kranfahrer von Weiland), Sebastian Degenhardt und Volker Degenhardt (beide Geschäftsführung von Weiland) sowie Frank Brachtendorf (Head of Sales DACH, Tadano). Foto: Tadano

Mit dieser Ballastvariante ist der Kran für Weiland laut eigener Aussage an Wirtschaftlichkeit und Flexibilität kaum zu übertreffen, da er bei vielen Einsätzen ohne kostentreibende Zusatztransporte auskomme und die Beantragung einer Fahrerlaubnis deutlich vereinfacht werde.

Aber auch sonst hat der AC 5.160-1 die Kranprofis aus Lampertheim überzeugt, so die Geschäftsführer. Vor allem die innovative Kransteuerung IC-1 Plus habe es ihnen angetan. "Sie macht den Kran intuitiv und extrem einfach zu bedienen, sodass jeder ausgebildete Fahrer auf Anhieb mit dem AC 5.160-1 zurechtkommt. Draufsetzen und loslegen heißt hier die Devise – auch das macht diesen Kran so wirtschaftlich", unterstreicht Volker Degenhardt.

Ein Lob erhalten auch die Tadano-Online-Tools, die gut im Zusammenspiel mit der IC1-Plus funktionieren und es ermöglichen, Jobs per Simulation im Voraus zu planen, wie Sebastian Degenhardt betont.