Die Ausführung des Baus liegt in den Händen des zur Volker Wessels Gruppe gehörenden Bauunternehmens Stam + De Koning, das mit mehr als 100 Mitarbeitern bereits seit 1987 herausfordernde, komplexe Wohnprojekte realisiert. Die Betonierarbeiten am Trudo Turm hat dabei die niederländische Desa Construction übernommen. Die besondere Herausforderung bei diesem Projekt liegt in den etwa 3 m weit auskragenden Betonteilen mit einer Deckenstärke von 39 cm, die später die Bepflanzungen tragen müssen. Bei der Suche nach Lösungen zum Abstützen der Auskragungen vom Gebäudeinneren heraus fiel die Wahl auf das Alu-Schalungsgerüst Titan von Ischebeck, kombiniert mit den besonders tragfähigen Überbrückungsträgern Titan. Bei den Überbrückungsträgern werden zwei Alu-Schalungsträger Titan 225 mit einer Alu-Trägerkupplung schubsteif miteinander verbunden. Größtenteils sind diese Träger im Trudo Tower 5,4 m lang, in den Eckbereichen sogar bis zu 6 m. Zusammen mit den Systemkomponenten Alu-Spindelstütze Titan, Aussteifungsrahmen und Alu-Schalungsträgern Titan 160 H und 120 als Belagsträgern entstehen hieraus Randtische, die in den verschiedenen Takten komplett montiert immer wieder zum Einsatz kommen.

Nur drei Randtisch-Typen sind es insgesamt bei diesem Projekt, eine Eckvariante und zwei unterschiedlich breite Tische für die Gebäudeseiten. Insgesamt 24 Tische pro Etage. So lassen sich die auskragenden Bereiche zügig und sicher schalen. Zur Absturzsicherung auf der Arbeitsebene sind die Randtische zudem mit Alu-Seitenschutzgittern Titan bestückt. Im rückwärtigen Bereich geben Richtstreben vom Typ RSK 4 dem Alu-Schalungsgerüst Stabilität und dienen zudem dem Lastabtrag. Der Lastabtrag erfolgt außerdem über Spindelstützen Titan HV (Außenrohr Aluminium/Spindel Stahl), von denen jeweils eine unter den auskragenden Trägern montiert ist oder, wo dies wegen fehlender Betondecken zum Abstützen nicht möglich ist, über zusätzliche Richtstreben. Die umfangreichen statischen Nachweise konnten mit der Bemessungssoftware smartTitan von Ischebeck erbracht werden. Mit smartTitan lässt sich für jede Aufbausituation des Alu-Schalungsgerüstes die optimale Auslastung des Systems ermitteln und die entsprechende prüffähige Statik erstellen.

Der große Vorteil dieser Randtische liegt Ischebeck zufolge darin, dass sie nur einmal zusammengebaut werden müssen und dann komplett mit Randabschalungen und Seitenschutz als Einheit mit einer Ladegabel in das nächste Stockwerk umgesetzt werden können. Die am Trudo Tower eingesetzte Ladegabel wurde speziell für diese Randtische angefertigt. Vorhandene Brüstungen sind kein Hindernis. Das Umsetzen funktioniert trotzdem, da die Alu-Spindelstützen mit Gelenkplatten ausgestattet sind und hochgeklappt werden können, so dass die Ladegabel den kompletten Tisch über die Brüstung heben und ins nächste Stockwerk verfahren kann. Das Alu-Schalungsgerüst als Randtisch ist somit die ideale Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Wenige Bauteile, wiederkehrende Arbeitsabläufe, das einfache Umsetzen in das nächste Stockwerk, eine sofort abgesicherte Arbeitsplattform. All dies trägt dazu bei, die auskragenden Platten effizient und sicher einzuschalen und die gesamten Baukosten zu reduzieren.

Geplante Fertigstellung für den Trudo Tower ist Oktober 2021.