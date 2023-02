Bad Hönningen (ABZ). – Der anhaltende Zustrom von Geflüchteten ist ein Kraftakt, den viele Städte und Gemeinden stemmen müssen: So hat die Verbandsgemeinde Bad Hönningen bereits seit der letzten "Flüchtlings-Welle" im Jahr 2015 eine Organisatorin berufen, die sich um die Flüchtlingskoordination in der Verbandsgemeinde kümmert und sich außerdem für die Belange der vielen Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingsarbeit einsetzt.

Im Kreis Neuwied, zu dem die Verbandsgemeinde Bad Hönningen gehört, konnten in diesem Jahr mehr als 2000 Menschen – überwiegend aus der Ukraine – in Sicherheit gebracht werden. "Das sind mehr Schutzsuchende, als im gesamten Jahr 2015 zu uns gekommen sind", betont Landrat Achim Hallerbach. Darum hat Bad Hönningen nicht nur private Unterkünfte akquiriert, sondern auch schnell für neu gebauten Wohnraum gesorgt: Ende Juli 2022 realisierte Fagsi im Zentrum der Stadt eine Unterkunft für rund 70 Menschen. Foto: Alho Unternehmensgruppe

Dazu gehört zuallererst, dass die Schutzsuchenden schnell eine Bleibe finden, in der sie die erste Zeit unterkommen können, um dann – je nach Situation – auch auf lange Sicht erfolgreich in unsere Gesellschaft integriert zu werden. "Die angespannte Lage am Wohnungsmarkt hat uns bei steigenden Flüchtlingszahlen in die Verantwortung und Pflicht genommen, Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen", erklärt Bettina Sauer vom Bauamt der Verbandsgemeinde Bad Hönningen. "Da die bestehenden Turnhallen dem Schul- und Breitensport weiterhin zur Verfügung stehen sollen, haben wir uns für die schnelle Bauweise mit Raumcontainern entschieden. Das Nutzungskonzept sieht eine Dauer bis Ende Mai 2024 vor. Sicherlich bleibt es aber abzuwarten, wie sich die weltweite Flüchtlingssituation, insbesondere die Lage in der Ukraine entwickelt."

In dreieinhalb Wochen aufgebaut

Auf dem Firmengelände einer Supermarktkette in Bad Hönningen hat Fagsi Ende Juli 2022 eine 790 m² große Container-Wohnanlage für rund 70 Menschen errichtet. Die 55 m lange, eingeschossige Anlage setzt sich aus 45 Containern zusammen und konnte in dreieinhalb Wochen aufgebaut werden. Die 21 Zimmer, jeweils 16,5 m² groß, können bei Bedarf über Türen miteinander zu größeren Einheiten verbunden werden und damit auch kleineren Gruppen und Familien ein gemeinsames Wohnen ermöglichen. Sanitäre Anlagen mit Duschen und WCs befinden sich als getrennt gemeinschaftlich genutzte Bereiche in der Gebäudemitte. In zwei voll ausgestatteten Küchen kann selbst gekocht werden, zum Essen und Verweilen steht den Bewohnern ein fast 70 m² großer Aufenthaltsraum zur Verfügung. Ausreichend Waschmaschinen und Trockner sind in einem Wäscheraum ebenfalls vorhanden.

Auf einem innerstädtischen Grundstück hat die Verbandsgemeinde Bad Hönningen mit Fagsi die neue Wohnanlage für Schutzsuchende errichtet. Foto: Alho Unternehmensgruppe

Ergänzt wird das Raumprogramm durch Büroräume für Hausmeister und Security sowie Technik-, Lager- und Abstellräume. Das Bauwerk ist funktional gestaltet, um die Möblierung kümmerte sich Fagsi ebenfalls. Geheizt wird mittels Elektro-Konvektionswandöfen, die Leitungen für Zu- und Abwasser waren auf dem Grundstück bereits vorhanden und konnten problemlos angefahren werden. Die Wohnunterkunft in Bad Hönningen zeigt: Mit Containern zu bauen, geht wirtschaftlich und schnell, teilt Fagsi mit. Mit dem standardisierten Planraster des Fagsi-Systems lassen sich höchst effiziente Gebäude realisieren, die in kürzester Zeit verfügbar und bezugsfertig sind, versichert das Unternehmen. Besonderen Wert legt die Firma laut eigener Aussage auf Qualität "Made in Germany" und die Verwendung gütegeprüfter Materialien. Diese sorgen für ein angenehmes Raumklima und halten zudem alle gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Brand- und Wärmeschutzes ein.

"Schnell ein geeignetes Grundstück zu finden, das in zentraler Lage eine fußläufige Erreichbarkeit von Einzelhandel und ÖPNV bot, war bereits eine große Herausforderung", erinnert sich Sauer. "Fagsi war im Rahmen des Vergabeverfahrens für das Bauvorhaben nicht nur der wirtschaftlichste Anbieter, sondern konnte vor allem auch den von uns vorgegebenen Zeitrahmen für die Realisierung garantieren.

Zum Essen und Verweilen steht den Bewohnern der Container-Wohnanlage in Bad Hönningen ein 70 m² großer stützenfreier Aufenthaltsraum zur Verfügung. Foto: Alho Unternehmensgruppe

Und das war in dieser Situation eine der wichtigsten Maximen." Damit Vielfalt auch mit Containern möglich ist und auf jede Gebäudeanforderung individuell eingegangen werden kann, bietet der Raumsysteme-Spezialist drei Container-Produktlinien an: ProENERGY, der speziell für Standzeiten von über zwei Jahren entwickelt wurde, ProBASIC und die Standardlösung ProECO.

Standzeiten von mehreren Jahren

Mit maximaler Robustheit, Langlebigkeit und Werthaltigkeit überzeugen alle Baureihen, sodass Standzeiten von mehreren Jahren durchaus üblich sind, verspricht der Hersteller – und sollten die Container nach zahlreichen Nutzungszyklen nicht mehr vermietet beziehungsweise in neuen Gebäuden eingesetzt werden können, werden sie nahezu vollständig recycelt.

