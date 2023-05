Massen-Umschlag: Statt mit einer 4,5-Kubikmeter-Standardsschaufel sind zwei der neuen Hitachi-Radlader mit einer 14-Kubikmeter-Schaufel (im Bild) und einer mit einer 9,5-Kubikmeter-Schaufel ausgerüstet. Foto: wyynot/Dietmar Puttins

Holz ist allgegenwärtig präsent – in der Nase, vor den Augen, im Gehörgang. Bei Sonae Arauco in der Niederlassung Nettgau prägen riesige Holz-Haufwerke und Rundholzpolter das Areal; Schredder, Reinigungs- und Beschickungsanlagen arbeiten rund um die Uhr. Hier wird die Grundplatte für die Möbelherstellung produziert. In Spitzenzeiten trifft alle fünf Minuten Nachschub ein: Holz-Transporter, beladen mit Kiefer- Fichten- und Laubhölzern oder Walking-Floor-Fahrzeuge mit Recycling-Hackschnitzeln oder mit Vor- und ungebrochenem Altholz.

Umgeschlagen wird das angelieferte Holz im Werk von den Neuzugängen – drei Hitachi-Radlader ZW310TPD-6 und zwei Fuchs-Umschlagbagger MHL 364 laufen auf Hochtouren. Bis zu 60.000 t Wald- und Recyclingholz müssen jeden Monat bewegt werden. Die Fahrer sind im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz. Für den Massenumschlag wurden die Radlader mit extragroßen Schaufeln ausgestattet. Die Fuchs-Lademaschinen beschicken mit leistungskräftigen Holzzangen die Produktionslinien für Span- und OSB-Platten. "Ich höre vor dem Kauf natürlich auf meine Maschinisten", erzählt Bernd Lippe, Woodyard-Manager. Aber letztendlich kaufentscheidend seien Leistung der Maschine, ein geringer Kraftstoffverbrauch, höchste Arbeitssicherheit und – vor allem – der Service nach dem Kauf. "Wir arbeiten 24/7 und es muss gewährleistet sein, dass hier nichts stillsteht, weil die Maschinen ausfallen."

Ein elementarer Punkt neben Service und Kundendienst ist die Arbeitssicherheit. Die Sicherheitsausstattung der neuen Maschinen muss mit dem Sicherheitskonzept des Konzerns korrespondieren. "Neben Ergonomie, sehr guter Rundumsicht in dem Fahrzeug und vernünftiger Bedienbarkeit des Radladers, sind deshalb Kamerasysteme unverzichtbar", erklärt Lippe. Deswegen wurden die drei Hitachi-Radlader von Kiesel jeweils mit einer Schaufelkamera ausgestattet. "Die Kamera ist mein Auge nach vorn, wegen der riesigen Schaufel ist meine Sicht eingeschränkt", erklärt Fahrer Michael Spitzer.

Beidseits an den Radladern sowie am Heck sind Detektionssysteme der Sicherheitstechnik-Firma Blaxtair verbaut. Die Antikollisionskameras unterscheiden zwischen Personen und Gegenständen. "Normalerweise wird von diesem System, bestehend aus Sensor und Kamera, nur eines verbaut. Wir aber haben davon drei neben der serienmäßigen Hitachi-Rückfahrtkamera", erklärt Lippe. Die externe Blaxtair-Personenerkennung wird mit dem Einsatz des internen Comnovo-Systems sogar noch gedoppelt. Es besteht aus einem im Radlader verbauten kleinen mobilen Empfänger (Truck Unit) und einem Distance Beeper als Sender, den Mitarbeitende und Besucherinnen sowie Besucher des Holzwerkes tragen müssen. Nähern sich beide Geräte auf 20 m, warnen Truck Unit und Distance Beeper per Ton, Vibration und Beleuchtung. Die vorwiegend an festen Plätzen arbeitenden neuen Fuchs-Umschlagmaschinen MHL 364 F wurden zusätzlich mit einem kompletten Satz LED-Lampen für gute Sicht bei Dunkelheit ausgestattet.

Auf die Fuchs-Umschlagmaschinen lässt Bernd Lippe nichts kommen. "Die fahren wir jetzt schon in der dritten Generation. Das sagt wohl alles", meint er und lobt nicht nur Verfügbarkeit, Komfort und Leistung. "Wenigstens 60 Prozent der Entscheidungen zur Anschaffung einer Maschine macht der Service aus und in dieser Hinsicht ist Kiesel als Systempartner einfach unschlagbar. Wenn wir anrufen, spüren wir, wie ernst sie unsere Anliegen nehmen. Wir sind super zufrieden und fühlen uns bei Kiesel sehr gut aufgehoben."