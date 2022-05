Bei der Auswahl der richtigen Transportmaschine mussten die Verantwortlichen unter anderem auf die geringe Durchfahrtshöhe und die beengten Platzverhältnisse in der Tiefgarage achten. Foto: Bergmann

Meppen-Hüntel/Darmstadt (ABZ). – Mit Baustellen in geschlossenen Räumen gehen immer besondere Anforderungen an die eingesetzten Maschinen einher. So auch auf der aktuellen Baustelle der Firma August Fichter – dort ging es um eine Tiefgaragensanierung in Darmstadt.

Um die Mitarbeitenden vor Abgasen und überhöhtem Lärm zu schützen, setzt das Team vor Ort ausschließlich auf Baumaschinen mit alternativen und emissionsfreien Antrieben – allen voran der Bergmann-Dumper des Typs C804e aus dem Mietpark der Firma Helmut Hein GmbH.

Der Auftrag der Firma August Fichter besteht darin, Heizungsrohre zu verlegen und anschließend den Boden mit Schotter aufzufüllen und zu pflastern. Der E-Dumper dient dabei zum Verfahren des benötigten Materials.