Über die Labormischer informierte Liebherr im Rahmen der bauma 2022 an einem separaten Hallenstand. Foto: Liebherr

Alle gewonnenen Ergebnisse sind auf die großen Liebherr-Intensivmischer übertragbar. Auf der bauma 2022 hatte das Unternehmen eigens für die Mischtechnologie einen separaten Hallenstand mit einem Labormischer vorbereitet.

Beton-Labormischer senken den Versuchsaufwand, ermöglichen eine systematische Lösungsfindung und können fundierte Entscheidungsgrundlagen liefern.

Ziel der Liebherr-Entwickler sei es, von neuen Beton-Rezepturen oder Qualitätsüberwachungseinrichtungen mit dieser Technik eigene praxisnahe Versuche zu ermöglichen. Die Labormischer bieten die gleichen verfahrenstechnischen Abläufe, wie sie auch in der Praxis auftreten. Das bedeutet, bei Mischversuchen im Labormaßstab werden 1:1 die gleichen Beanspruchungs- und Bewegungsabläufe realisiert. Diese Gesichtspunkte sind in die Entwicklung der neuen Liebherr-Labormischer eingeflossen.

Schwerpunktmäßig für das distributive Mischen konzipiert ist der Doppelwellenmischer DW 0.06/100. Speziell für anspruchsvolle Dispergieraufgaben steht der Ringteller-Intensivlabormischer vom Typ RIV 0.06/100 mit separat und unabhängig von der Mischwerksdrehzahl regulierbarer Wirblerdrehzahl zur Verfügung.

Eine moderne Steuerung speziell für Mischversuche ermöglicht mitunter eine Unterteilung des Versuchsablaufs in einzelne Abschnitte, eine übersichtliche Darstellung des Versuchsverlaufs und die Integration unterschiedlicher Sensorik wie beispielsweise Temperatur, Feuchtemessung, Drehzahl und Kraftmessungen. Für weitergehende Analysen können die Daten in einem neutralen Format ausgelesen werden. Die Steuerung kann auch in ein eigenes Netzwerk integriert werden.