Saterland/Ramsloh (ABZ). – Auf 26 ha wird im Duisburger Norden ein Großprojekt in mehreren Teilabschnitten realisiert. Das ehemalige Zechengelände von Thyssenkrupp "Schacht 2/5" wird zum grünen Quartier "Friedrich-Park" umgestaltet. Viele Kilometer Straßen, Rad- und Fußwege werden von der AS Straßenbau GmbH aus Hamm angelegt.

Die Optimas-Flotte mit Pflasterverlegemaschine, Vakuumgeräten und weiteren "Helferlein" macht die Arbeit leichter und schneller. Eine Optimas-Matarialverteilschaufel der Bezeichnung Finliner, ein Vacu-Pallet-Mobil und ein Handhobel sind hier in Duisburg im Einsatz. Foto: Optimas

"Um kontinuierlich und schnell arbeiten zu können, haben wir viele Optimas-Maschinen im Einsatz. Dadurch werden meine Mitarbeiter von körperlicher Arbeit entlastet. Deshalb sind sie am Anfang des Arbeitstages genauso schnell wie am Ende", sagt Bauleiter Driton Kameraj.

Im Einsatz ist das Optimas-Vacu-Pallet-Mobil. Es verbindet den Materialtransport (Pflastersteine, Platten und Bordsteine) mit dem Materialhandling. Somit müssen Mitarbeitende das einzubauende Material nicht entlang der Strecke positionieren, sie haben es dabei. Im Vacu-Pallet-Mobil ist die Vakuum-Schlauchhebetechnik mit einem Fahrwerk mit zwei Gummiketten kombiniert. Zwischen den Ketten befindet sich eine Palettengabel, mithilfe derer die zu verlegenden, auf Paletten gestapelten Platten oder Bordsteine transportiert werden.

Der Vakuum-Auslegerarm lässt sich um 360° schwenken und hat einen Arbeitsradius von 3 m. In diesem Radius kann er bis zu 140 kg heben und bewegen. In einem eingeschränkten Radius hebt und bewegt er bis zu 20 kg. Er ist knickbar, sodass auch an Wänden oder um die Ecke gearbeitet werden kann. "Das, was mithilfe des Vacu-Pallet-Mobils alles nicht mehr per Hand gehoben werden muss, ist gewaltig. Meine Mitarbeiter freuen sich", sagt Kameraj. Für den Schlauchheber gibt es verschiedene Saugplatten – je nachdem, welches Gewicht und Format eingebaut wird. Hierfür ist ein Schnellwechselsystem integriert. Das Vacu-Pallet-Mobil wiegt 1150 kg. Es kann mit der Palettengabel bis zu 1600 kg Material bewegen. Angetrieben wird es von einem Hatz-Dieselmotor des Typs Silent Pack mit 9,6 kW/13 PS.

Bei der Erstellung der Rad- und Fußwege habe sich die Pflasterverlegemaschine H99 als gute Unterstützung herausgestellt. Der Motor leistet 17,9 kW/24,3 PS. Dadurch, dass die 19-Kilowatt-Grenze nicht überschritten wird, kann die Maschine des Typs H99 ohne Einschränkungen in jeder Umweltzone arbeiten. Die H99 arbeite nicht nur schnell, das neu gelegte Pflaster werde auch bei Überfahrten nicht verschoben.

Wenn die Maschine zu der Palette mit Steinen saust und der Pflastergreifer Multi 6 eine neue Lage fasst, sind immer eine Reihe kurviger Fahrbewegungen zu absolvieren. Das durchdachte Antriebs- und Fahrwerkskonzept von Optimas bewirkt, dass sich auch bei Lenkbewegungen im Stand jedes Rad dreht – es entstehen keine seitlichen Schubkräfte auf dem frisch verlegten Pflaster, erläutert der Hersteller. Darüber hinaus sind in Duisburg auch zwei Pflasterfugen-Füllgeräte des Typs Mini 2.0 im Einsatz.

Kameraj hat die Firma mit seiner Ehefrau vor fünf Jahren gegründet. Mittlerweile beschäftigt der Unternehmer ein Team von 30 Personen und verantwortet einen Fuhrpark mit Optimas-Maschinen und -Geräten, Radladern, Lkw und Baggern. Haupteinsatzgebiet der Firma ist die Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen und alles, was im Umkreis von 100 km gelegen ist.Die Finliner-Materialverteilerschaufel passt an jedes Fabrikat. Der Anbau per Schnellwechsler nach Aussage des Herstellers sehr zügig vonstatten. Ist die Finliner-Schaufel montiert, kann sie um 90° nach vorn geschwenkt werden.

Da sie das Material durch ein Fließband seitlich auswirft, kann der Radlader immer geradeaus fahren. Er wird direkt vom Lkw mit frischem Material beschickt. Die Schaufel, welche die AS Straßenbau GmbH nutzt, hat ein Volumen von 0,5 m³. Aufgrund der schmalen Bauweise empfehle sich die Schaufel bestens für Arbeiten im Gehwegbau. Zudem kann sie auf einem Pritschenwagen transportiert werden. Der Finliner ist auch in größeren Ausführungen erhältlich.Mehrere Handhobel-Sets, Verlegehilfen und Schalungssysteme von Optimas zählen ebenso zum Gerätepark. "Alles aus einer Hand hat für uns den Vorteil, genau und schnell geschult zu werden, immer den richtigen Ansprechpartner zu kennen und schnellstens mit Service versorgt zu werden", betont Kameraj.

