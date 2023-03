Auch eine maschinelle Verlegung ist mit der ECOPREC-Bauweise möglich. Foto: BWL Betonwerk Linden

Schäden an der Flächenbefestigung sind hierdurch vorprogrammiert – es sei denn, der Parkplatz wird mit einem Material befestigt, das der Pflasterfläche trotz der einwirkenden Schub- und Scherkräfte, die die Fahrzeuge verursachen, nichts anhaben kann.

Für ein kleines Gewerbeareal in Simbach am Inn haben die Verantwortlichen eine solche Lösung gewählt. Bei der Sanierung des Kundenparkplatzes setzte das Team auf das Bettungs- und Fugenmaterial ECOPREC von der SF-Kooperation.

Richard Altmann von der Altmann Pflasterbau GmbH aus Simbach erläutert, warum ein Teilbereich von etwa 560 m² des Parkplatzes nun erneut saniert werden musste: "Die hohe Verkehrsbelastung im Ein- und Ausfahrtsbereich führte dazu, dass die Tragschicht mit der Zeit immer schlechter wurde und sich dadurch eine nahezu wasserundurchlässige Schicht bildete. Das anfallende Oberflächenwasser konnte dann nicht mehr in den Untergrund transportiert werden. Das so in der Bettung stehende Wasser beschleunigte den 'Mahlprozess' des Splittbettes, welches in weiterer Folge, durch die entstandenen Feinanteile die Tragschicht weiter zusetzte", sagt der Fachmann und fährt fort: "Die Verschlechterung der Bettung führt dazu, dass sich die Steine lockerten und die Fugenfüllung nach untenhin entleerte. Sichtbar wurden die Schäden in Form von lockeren Pflastersteinen ('Klapperpflaster') und den weißen Spuren der nach oben gepumpten Schlämme. Um die Fläche zu sanieren, wäre es daher erforderlich, die Pflasterdecke mit Bettung, vollständig abzutragen und die Tragschicht auszutauschen. Nur so könnte sichergestellt werden, dass Oberflächenwasser erneut in den Untergrund abgeleitet wird und es zu keinen neuen Schäden kommt."

Aus diesem Grund entschieden sich die Verantwortlichen zu einer ganz besonderen Bauweise mit dem bitumenhaltigen Bettungs- und Fugenmaterial ECOPREC von der SF-Kooperation. "Das Material ECOPREC bietet hier eine zeit- und ressourcensparende Alternative zur herkömmlichen Bauweise. Bei schwerbelasteten Fahrbahnen verfügen mit ECOPREC aufgebaute Flächen eine herausragende Lagestabilität und reduziert durch die hydrophoben Eigenschaften die oberflächlich eintretende Wassermenge auf ein Minimum. So wird sichergestellt, dass auch bei hoch belasteten Oberflächen, keine negativen Veränderungen an der Tragschicht entstehen können", erläutert Altmann. Alen Avdibegovic vom Betonwerk Linden aus Hebertsfelden, beschreibt einen weiteren Vorteil:

"Oft hat man es mit hochverdichteten Tragschichten zu tun, die keinerlei Wasser versickern lassen. Bei einer konventionellen Verfugung mit Splitt oder Sand würde es hier über kurz oder lang zu den üblichen Schäden kommen, sobald das Wasser nicht mehr in den Untergrund versickern kann. Mit dem nahezu wasserundurchlässigen ECOPREC umgehen wir dieses Problem, denn das Wasser wird oberflächlich abgeführt. Dennoch bleibt die Fuge mit dieser Lösung dauerhaft so dynamisch, dass Schub- und Horizontalkräfte des Verkehrs abgepuffert und gleichmäßig in die Tragschichten weitergeleitet werden. Flächen, die mit ECOPREC ausgeführt worden sind, können unmittelbar nach Fertigstellung für den Verkehr freigegeben werden. Bei der ECOPREC-Bauweise ist eine oberflächliche Ableitung durch Entwässerungseinrichtungen sicherzustellen", resümiert Avdibegovic.

Seit September 2022 sind die Sanierungsmaßnahmen auf dem Supermarkt-areal abgeschlossen. Dass die beschriebene Bauweise dauerhaft funktioniert, beweisen den Projektleitern zufolge zahlreiche ähnliche Objekte der Firma Linden. Altmann ist sich sicher: "Bei unserem nächsten Supermarkt-Projekt schlagen wir wieder die ECOPREC-Bauweise vor."