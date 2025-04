Tobias Schwarz (Werkstattleiter, v. l.), Monika Meier (Mitarbeiterin Vertriebsinnendienst), Nina Rotermund (Leiterin Vertriebsinnendienst) von der Merlo Deutschland GmbH präsentierten ihr Unternehmen auf dem 10. Bremer Karrieretag. Foto: Merlo

Nach eigenen Angaben soll die derzeit 50-köpfige Belegschaft des mittelständischen Unternehmens wachsen. Zwei Ausbildungsplätze warten auf motivierte Menschen. Neben einem Kaufmann für Groß- und Außenhandels-Management bildet Merlo einen Land- und Baumaschinen-Mechatroniker aus, heißt es. Die Ausbildungen starten im August dieses Jahres.

Es ist der zweite Bremer Karriere-Tag für das Team. Werkstattleiter Tobias Schwarz sagt nach seiner Teilnahme an beiden Shows: "Interessant zu sehen war bei der 25er-Veranstaltung, wie viele Leute die Technik-Ausbildung grundsätzlich auf dem Schirm haben. Das habe ich direkt in der Stadt so nicht erwartet. Für den Beruf des Land- und Baumaschinenmechatroniker war ich am Stand. Wir suchen Menschen mit technischem Interesse und Lust an einem Handwerk mit Zukunft. Der Zulauf war groß. Voraussetzung für eine technische Ausbildung sind in der Praxis in unserer Werkstatt wie auch in der Theorie in der Berufsschule gute Deutschkenntnisse." Neben Schwarz engagiert sich Nina Rotermund (Bereichsleitung Vertriebsinnendienst) für die Ausbildung im Unternehmen. Ihr Resümee zum Event lautete: "Wir wissen, es ist gerade sehr hart, Ausbildungsplätze gut zu vergeben. Direkt eine Traumbesetzung für unsere Stellen zu finden. Das wäre fantastisch gewesen. Der Anspruch für die Veranstaltung lag darin, für unseren Betrieb zu werben."

Monika Meier aus dem Vertriebsinnendienst brachte ihr Fachwissen mit an den Info-Spot. Sie berichtet im Nachhinein: "Es ging neben den Ausbildungen in den Gesprächen oft um Praktika und ,richtige' Jobs. Besonders gut gefielen mir die motivierten Schüler. Sie kamen vermehrt am Vormittag im Klassenverbund. Viele hatten ihre Abhakzettel dabei. Und dann noch reichlich Fragen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und auch wir haben einiges an dem Tag über die Jugendlichen unserer Region gelernt." Das Unternehmen Merlo S.p.A. aus dem italienischen Cuneo agiert mit sieben ausländischen Niederlassungen sowie einem Vertriebsnetz von mehr als 80 Importeuren und 600 Händlern. Die Merlo Deutschland GmbH (Bremen) vertreibt seit 1992 Teleskopmaschinen der italienischen Merlo S.p.A. Das Unternehmen sieht Jobevents als einen wichtigen Baustein in der Kommunikation als potenzieller Arbeitgeber.