Aachen (ABZ). – Holz kommt an – auch in den Innenstädten. Die Vorteile des modernen Holzbaus zeigen momentan immer häufiger, wie gut der Baustoff in der Nachverdichtung funktioniert. So war es auch bei einem Bestandsgebäude aus den frühen 1950er Jahren in Aachen. Das Gebäude wurde vor Kurzem umfassend energetisch saniert und aufgestockt.



Der verantwortliche Architekt und Mit-Bauherr Prof. Klaus Klever hat für die Generalsanierung in der Heinrichsallee 41 ein umfassendes Planungskonzept entworfen. Durch die Holzbau-Aufstockung wurde neuer und großzügiger Wohnraum geschaffen. Zugleich haben die Verantwortlichen das Gebäude energetisch und optisch auf Vordermann gebracht. Die anspruchsvollen Holzaufbauten stammen vom Holzbau-Unternehmen Kappler aus Gackenbach-Dies. Mit vorgefertigten Holzbau-Elementen konnten die Ausführenden das Gebäude visuell außergewöhnlich, ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich gesehen auf einen modernen Stand bringen.

Das aufgebaute Dachgeschoss bietet nach der Sanierung auf 220 m² über zwei Ebenen einen neuen und weitläufigen Wohnraum. Zwei große Lichthöfe und mehrere Terrassen strukturieren die Wohnung mit offenem Grundriss. Die Bauherren setzten auf viele Fenster und Holzbaudetails.

Auf dem Weg zur Fertigstellung mussten die Ausführenden jedoch einige Hürden meistern: Die Dachdeckung war zu großen Teilen zerstört und der Dachstuhl gab zu hohe Einzellasten an die oberste Geschossdecke ab. Daher war zunächst ein vollständiger Abbruch des vorhandenen Mansard-Daches nötig. Im Treppenhausbereich mussten die Verantwortlichen bis auf die Höhe des ehemaligen Dachbodens rückbauen.

Die Abbrucharbeiten konnten wegen der guten Bausubstanz zügig ausgeführt werden. Hinsichtlich der Statik mussten keine unterstützenden Maßnahmen für den Rückbau angeordnet werden. Energetisch war der Bestandsbau jedoch nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

Brandschutzgründe – vor allem aber auch Gründe der Erdbebensicherheit – haben zu der Entscheidung geführt, lediglich die Aufstockung des Treppenraumes in Stahlbeton auszuführen. Darüber hinaus wurde der Altbestand mit dem zweigeschossigen Holzaufbau aufgestockt. Die weitläufigen, hellen Räume der aufgestockten Etage wurden in moderner Holzbauweise umgesetzt. Entstanden sind nachhaltige, offene Ebenen und klare Strukturen.

Größere Baustellenarbeiten im Bestand sind häufig an hohe Terminanforderungen geknüpft. Bei Bestandsmodernisierungen geht es häufig darum, die "aufgerissene" Gebäudehülle möglichst schnell wieder abzudichten und die Regendichtheit des Gebäudes schnell wiederherzustellen. Im Normalfall laufen die Bauarbeiten sogar bei weiterer Nutzung und Vermietung des Gebäudes, um wirtschaftlich keine Einbußen zu erfahren. Die beengten Innenstadtverhältnisse – so auch in Aachen – erfordern grundsätzlich eine schnellere Baustellenabwicklung. Dazu gehören nach Möglichkeit wenige Verkehrsbehinderungen und geringe Geräusch- und Erschütterungsbelastungen. Der vorgefertigte Holzbau bietet diese Vorteile genau dort wo konventionelle Verfahren an ihre Grenzen stoßen, teilen die Verantwortlichen mit. Beim Bauvorhaben in Aachen waren die Montagearbeiten des Holzbaus innerhalb einer Woche abgeschlossen.