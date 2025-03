Jörg Frommann ist Geschäftsführer bei der MJ-Gerüst GmbH. Foto: MJ-Gerüst

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Frommann: Die bauma ist für uns traditionell DIE Plattform, wenn es darum geht, uns und unsere Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren. Wir rechnen in diesem Jahr mit einer sehr gut besuchten bauma und erwarten, insbesondere im internationalen Bereich, viele neue und interessante Kontakte.

ABZ: Mit welchen Produkten, Angeboten oder Diensten wird sich Ihr Unternehmen dort präsentieren?

Frommann: Als Vollsortimenter unter den Gerüstherstellern werden wir auf der bauma alles präsentieren, was wir für den Gerüstanwender zu bieten haben. Das sind neben unseren Fassaden- und Modulgerüstsystemen ein umfangreiches Programm an Gerüstzubehör sowie Systeme für die wetterfeste Einhausung von Gerüstkonstruktionen. Unsere Techniker werden zudem unsere Möglichkeiten bei der Planung und Auslegung von Gerüsten präsentieren.

ABZ: Hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert? – Wenn ja, in welcher Form?

Frommann: Im Vergleich zu den vergangenen Jahren konnten wir diesjährig unseren Messestand analog zu unserem ständig wachsenden Produktportfolio erheblich vergrößern. MJ wird in diesem Jahr mit mehr als 40 Mitarbeitern vor Ort sein. Das ist bei uns Rekord und unterstreicht den Stellenwert der bauma in unserem Hause.

ABZ: Welche sind die Highlights, die Ihr Unternehmen zur bauma vorstellt?

Frommann: Unsere Highlights sind nach wie vor unsere aufgelösten, modularen Gerüstsysteme, die eine sichere Gerüstmontage im Schutze des integrierten Geländers ermöglichen. Hier sind wir hervorragend im Markt vertreten und haben unser Angebot rechtzeitig zur bauma weiter ausgebaut. Über weitere Neuheiten können wir an dieser Stelle nichts verraten, aber es sind ein paar "Knaller" dabei!

ABZ: Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Trends auf der bauma?

Frommann: Bauen muss möglichst nachhaltig sein und dabei effektiv und kostengünstig bleiben. Alle aktuellen Trends werden sich an dieser These orientieren.

ABZ: Klimaneutralität, Alternative Antriebskonzepte, Vernetztes Bauen, Nachhaltiges Bauen und Mining Challenge (Rohstoffversorgung der Zukunft) sind die Leitthemen der Messe. Wie stellt sich die Ihr Unternehmen diesbezüglich auf?

Frommann: Die von uns verwendeten Rohstoffe sind dann am nachhaltigsten, wenn sie gar nicht erst anfallen. Daher liegt der Fokus bei MJ schon seit Jahren darauf, unsere Bauteile leichter zu machen und so wertvolles Material einzusparen. Ebenso sind "Grüner Stahl" und "Grüner Zink" Themen, an denen intensiv gearbeitet wird. Den Strombedarf unserer Werke produzieren wir zum größten Teil selbst und wir arbeiten daran, in den nächsten Jahren vollständig autark zu werden.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft in Deutschland, der EU und international?

Frommann: Ich habe das Gefühl, dass sich das Ausland bei Investitionen aktuell weniger verhalten zeigt, als das Inland. Doch auch in Deutschland scheinen sich die Rahmenbedingungen zu verbessern: Fallende Zinsen und sich normalisierende Rohstoffpreise sollten im Zusammenhang mit dem Investitionsstau aus den vergangenen Jahren zu einer Belebung in der Bauwirtschaft führen. Das Jahr beginnt vielversprechend und wir sind hier, wie immer, ganz optimistisch.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt Ihr Unternehmen bezogen auf die Marktplätze Deutschland, EU und international?

Frommann: Der Erfolg der MJ-Gerüst GmbH beruht darauf, langfristig ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden, unsere Lieferanten und auch unsere Mitarbeiter zu sein. Wir werden uns weiterhin fest zu unserem Heimatstandort Plettenberg bekennen und ausreichend Raum für Wachstum schaffen. Aktuell planen wir beispielsweise den Bau einer eigenen Verzinkerei, um auch diesen Prozess nachhaltiger gestalten und noch präziser auf unsere Produkte abstimmen zu können.

Unsere Produkte entwickeln wir schwerpunktmäßig für den europäischen Markt. Hier wird auch weiterhin der Schwerpunkt unserer Vertriebsaktivitäten liegen.