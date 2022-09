Das Arbeitsergebnis wird in Echtzeit in der Cloud für alle Beteiligten einsehbar abgelegt und dient neben der Dokumentation auch der beweissicheren Abrechnung. Foto: Moba

Die Mess-, Steuerungs- und Assistenzsysteme sind das Handwerkszeug auf dem Weg zur Digitalisierung der Baustelle, davon sind die Verantwortlichen überzeugt. Im Zuge der NordBau 2022 präsentiert das Unternehmen aus Limburg Lösungen zu den Themenbereichen Erd- und Straßenbau sowie Planie und Vermessung.



Im Erdbau lässt sich das Aufmaß direkt mit der Maschine vornehmen – das spart das manuelle Zwischenaufmaß und führt schnell zur gewünschten Endhöhe. Zudem vermeidet das System Fehlaushübe und unnötige Materialtransporte, versichert Moba. Das Arbeitsergebnis wird in Echtzeit in der Cloud für alle Beteiligten einsehbar abgelegt und dient neben der Dokumentation auch der beweissicheren Abrechnung.

Für den Straßenbau ergeben sich mehrere Optimierungsmöglichkeiten. Eine perfekte Ebenheit ab der untersten Schicht bedeutet weniger Material, mit dem eventuelle Unebenheiten ausgeglichen werden müssen. Hat der Mitarbeiter die aktuell aufgebrachte Schichtdicke stets im Blick, dann kann die "Sicherheitsreserve" reduziert werden.

Die Anzeige der Mischguttemperatur vom Asphaltmischwerk bis hinter die Bohle hilft, thermische Entmischungen rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Zu guter Letzt erleichtert die Flächendeckende Verdichtungskontrolle die Verdichtung im optimalen Zeitfenster mit der richtigen Anzahl der Überfahrten. Alle Arbeitsschritte können dokumentiert werden, um später einen Qualitätsnachweis zu liefern.

Das Planieren ist allgegenwärtig auf Baustellen. Kettenkompaktlader oder Radlader, ausgerüstet mit Planierschild (Leveller), Sechs-Wege-Schild oder Vorbaugrader, sind dabei vielseitig und flexibel einsetzbar. Ausgestattet mit einer Maschinensteuerung ist das automatisierte Erstellen eines Planums damit so einfach wie nie zuvor, teilt Moba mit. Dabei kann die Ausstattung individuell an das jeweilige Anwendungsgebiet angepasst werden. Die Vermessung ist ein Thema, mit dem Bauunternehmer jeden Tag zu tun haben: sei es das Aufmaß der Ausgangssituation, die Kontrolle einzelner Arbeitsabschnitte oder die Dokumentation des fertiggestellten Projektes als Basis für die Abrechnung ihrer Bauleistung.

Zusammen mit Partnerfirmen bietet Moba umfangreiches Equipment, um den Bereich der Vermessung zu optimieren und so Diskussionen über die tatsächlich erbrachte Leistung zu vermeiden. Den Moba-Messestand finden Interessierte im Freigelände Nord am Stand N247 (Kieler Straße). Neben der Präsenz auf der NordBau ist das Unternehmen auch auf der GaLaBau in Nürnberg und auf der bauma in München vertreten.