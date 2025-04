Limburg (ABZ). – MOBA Mobile Automation präsentiert auf der bauma 2025 in München sein Portfolio für Straßenbau, Kran und Bühne sowie Erdbewegung. Vom 7. bis 13. April stellt der Experte für mobile Automatisierung in Halle A2, Stand 237 die nächste Generation seiner Sensorik, Assistenz- und Steuerungssysteme vor.

Unter dem Motto "Empowering Autonomous Machine Control" zeigt MOBA dabei einige wegweisende Innovationen sowie eine Vielzahl bewährter Produkte in neuem Glanz – weiterentwickelt und noch leistungsstärker.

Zu den Highlights des Messeauftritts gehören nach Unternehmensangaben unter anderem der neue IMU-6-Sensor sowie der innovative MOBA Smart Positioning Controller (MSPC), der mithilfe von Dual-RTK-GNSS-Technologie und kinematischer Simulation Position und Bewegung von Maschinen in Echtzeit erfasst. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung selbst in herausfordernden Umgebungen und steigert so die Effizienz von Arbeitsprozessen. Ebenfalls im Fokus stehen die neuen Displays von MOBA. Speziell für OEMs konzipiert, können sowohl die Hardware als auch die Software der Displayreihe auf individuelle Anforderungen angepasst werden. Außerdem erwarten Besucher vielversprechende Neuentwicklungen für den Straßenbau sowie für Anwendungen im Bereich Kran und Bühne.

Im Bereich Straßenbau bietet MOBA zum Beispiel gleich mehrere Innovationen: So feiert der neue EDGE-TRACKER seine Messepremiere. Der innovative Sensor ermöglicht eine leitdrahtlose Kantenführung durch automatische Erkennung von Bordsteinen und Fahrbahnen. Außerdem können sich Besucher über den LINE-READER informieren, der die Steuerung anhand einer klar definierten, zum Beispiel aufgesprühten Referenzlinie ermöglicht – ideal beim Asphaltieren auf engen Baustellen wie in Tunneln oder auf Brücken.

Erstmals zu sehen ist nach Unternehmensangaben auch eine überarbeitete Version von PAVE-TM, dem System zur automatischen Schichtdickenmessung. Ein neuer Sensor ermöglicht nicht nur die automatische Messung der Schichtdicke, sondern auch deren automatisierte Regelung – ein weiterer Schritt in Richtung autonomer Fertiger. Mit an Bord sind zudem erneut die hochmodernen Nivelliersensoren von MOBA: der SUPER-SKI und der SONIC-SKI PLUS. Letzterer überzeugt durch eine konsequent optimierte Sensortechnologie. So erkennt der Sensor mögliche Störfaktoren jetzt noch zuverlässiger, sodass Unebenheiten effektiver entdeckt und eine gleichmäßigere Straßenoberfläche erzielt wird.

Beim Segment "Kran und Bühne" setzt MOBA vor allem mit MRW-HYBRID Maßstäbe: Die innovative Wägezelle kombiniert hochpräzise Wägetechnik mit integrierter Neigungssensorik. Dadurch werden Überlastungen sowie kritische Neigungswinkel frühzeitig erkannt und damit Gefahrensituationen zuverlässig vermieden. Mit dem MSSH-Sensor stellt das Unternehmen einen Neigungssensor der nächsten Generation vor. Mit zwei unterschiedlichen Sensorelementen pro Kanal kann der E1-zugelassene Sensor sowohl Vibrationen als auch den so genannten Stick-Slip-Effekt und den Temperaturdrift kompensieren. Darüber hinaus werden die modular aufgebauten Bedieneinheiten HMImc und die neue, robuste Signalleuchte CAN-LIGHT (Schutzart IP67) präsentiert.