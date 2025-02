Hagen/Hamburg (ABZ). – Jährlich ereignen sich mehr als 20.000 Leiterunfälle in Deutschland, betont die Cramer Arbeitsbühnen GmbH mit Sitz in Hagen und Hamburg.

Mit den Arbeitsbühnen von Cramer gehen die Arbeiten am Mauerwerk leicht von der Hand. FOTO: Cramer

Die meisten Unfälle entstünden durch Abrutschen, Wegrutschen oder Gleichgewichtsverlust und würden nicht selten mit schweren oder sogar tödlichen Verletzungen enden. Eine sichere Alternative zu Leitern seien Indoorlifte beziehungsweise mobile Arbeitsbühnen, erläutert ein Sprecher von Cramer. Ihre stabile und kompakte Bauweise weise Arbeitsbühnen als ideal für Arbeiten in niedriger Höhe aus – mit zahlreichen Vorteilen.

Probleme im Rücken

Mittels einer automatischen Bremsvorrichtung stünden Nutzer in jedem Fall sicher auf der Plattform von mobilen Arbeitsbühnen. Das Geländer schütze sie vor einem Sturz aus der Höhe und die Geräte seien auf den Erhalt der Gesundheit ihrer Nutzer ausgerichtet, so das Unternehmen. Eine ungesunde Körperhaltung und die damit einhergehende gesundheitlichen Probleme im Rücken, Nacken oder in den Gelenken würden dank der ergonomischen Bauweise vermieden, so das Unternehmen.

Der Bediener verrichte demnach selbst über einen längeren Zeitraum seine Arbeit schlicht und ergreifend bequem. Das sorge dann vor allem für eine nachhaltige Erhaltung der Arbeitskraft. Der Nutzer habe mehr Platz zum Arbeiten sowie Ablagefläche für Material und Werkzeug. Während sich ein Nutzer auf einer Leiter mit einer Hand festhalten müsse, habe dieser auf einem Indoorlift beide Hände frei. So könne er auch komplexe Tätigkeiten auf der Bühne besser als auf einer Leiter ausüben und habe zeitgleich mehr Kraft zur Verfügung. Er müsse nicht erst mühsam heraufklettern, sondern lediglich bequem einsteigen.

In einem Personenaufzug

Die Geräte würden zudem problemlos durch enge Türen und schmale Gänge passen. Sie seien leicht manövrierbar und könnten ohne weitere Hilfe bewegt werden. Bei Leitern sei häufig eine zweite Person zum Festhalten notwendig. Die Leichtgewichte könnten zudem in einem Personenaufzug transportiert werden. Modelle mit einem Plattform-Ausschub böten zusätzliche Reichweite, um zum Beispiel über Regale oder Schränke hinwegzuarbeiten.

Cramer Arbeitsbühnen hält laut eigenen Angaben ein großes Portfolio an Bühnen, Kranen und Brückenuntersichtgeräten bereit. FOTO: Cramer

Die mobilen Arbeitsbühnen ließen sich schnell und einfach an den Einsatzort schieben. In nur etwa 11 Sekunden erreiche der Bediener mit seinem Material und Werkzeug die gewünschte Arbeitshöhe. Die meisten Arbeiten könnten mit Hilfe von Indoorlifts in der gleichen oder sogar kürzeren Zeit erledigt werden als wie bei Nutzung einer Leiter. Bei den äußerst geringen Wartungskosten zahle sich die Anschaffung schnell aus.

Wer komplett auf den Einsatz von Rohstoffen verzichten will, könne sich also mit gutem Gewissen für die umweltfreundlichen und handbetriebenen mobilen Arbeitsbühnen entscheiden. Diese kommen ohne Strom, Batterien und Öl aus und lassen sich manuell bedienen, sagt ein Sprecher von Cramer Arbeitsbühnen.

Krankenhäusern, Seniorenheimen und Schulen

Mit verschiedenen Modellen und Ausstattungen würden sich die Arbeitsbühnen für zahlreiche Einsatzbereiche eignen – von Instandhaltung und Reinigung, über Renovierungen bis hin zu Lagerlogistik, Wohnungsbau und Malerarbeiten. Dank nicht markierender Reifen seien sie auch für empfindliche Böden geeignet. Die Eco-Varianten fänden vor allem in größeren Wohneinheiten, Krankenhäusern, Seniorenheimen und Schulen Verwendung. Interessierte können die Geräte von Cramer auf der Elektrotechnik Messe vom 12. bis 14. Februar (Stand 4.B34) oder auf der Maintenance Messe (Stand 4-E30) vom 19. bis 20. Februar selbst ausprobieren – jeweils in der Messe Dortmund. An beiden Ständen werden Modelle, die Cramer im Bestand hält, vorgestellt.

Cramer ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit 1962 besteht. Es hat mehr als 1700 Geräte im Mietprogramm, darunter Spezialgeräte, Fördertechnik und Krane. Das Cramer Team bietet Kundenberatung, Transport, aber auch Wartungen, sowie Schulungen.