Die mobile Transport- und Lade-Box ist mit STIHL AL 301-4 Ladegeräten ausgestattet und ermöglicht auch am Einsatzort das Laden von Akku-Packs und rückentragbaren Akkus aus dem STIHL AP System. Foto: Stihl

Der bottTainer, der in Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugausrüster Bott entstand, wird auf der Grundplatte eines Pritschenfahrzeugs befestigt und ist mit STIHL AL 301-4 Mehrfachladegeräten für das Laden von Akku-Packs und rückentragbaren Akkus aus dem STIHL AP System ausgestattet. So können kommunale Bauhöfe sowie Garten- und Landschaftsbaubetriebe und Hausmeisterdienste auch am Einsatzort bis zu 28 Akkus laden.



Ein optional erhältliches Klimapaket, bestehend aus integrierter Heizung und Lüftung, soll das Laden auch bei sehr niedrigen oder hohen Außentemperaturen ermöglichen.

Gleichzeitig sorgt die Verriegelung der Akkuschächte nach Angaben von Stihl für einen festen Halt der Akkus und gewährleistet so deren sicheren Transport im bottTainer. Und auch nach Feierabend können die Akkus in der verschließbaren Box verbleiben, um dort über Nacht geladen zu werden.

Zeitaufwändiges Ein- und Ausladen ist nicht mehr erforderlich und dem sofortigen Start in den Arbeitstag steht das nicht im Weg, teilt das Unternehmen mit. Die neue Transport- und Lade-Box bottTainer ist in drei Ausführungen mit entweder zwei (Small), vier (Standard) oder sieben Mehrfachladegeräten (Big) mit jeweils vier Steckplätzen erhältlich und kann mit einem zentralen Stecker an einen 230-Volt-Hausanschluss angeschlossen werden. Die Big Box lässt sich darüber hinaus auch an einem 400-Volt-Drehstromanschluss betreiben.