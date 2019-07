Ahlen (ABZ).-Transparent, zeitsparend und problemlos: so lassen sich die Vorteile der mobilen Zeiterfassung von Clockin zusammenfassen. Das System eignet sich in idealer Weise für Handwerksbetriebe, da es neben der Arbeitszeiterfassung auch die Dokumentation und Auswertung im Büro erleichtert. Die Mitarbeiter buchen ihre Tätigkeiten bequem auf ihrem eigenen Smartphone über eine App ein, die die Daten dann sicher weiterleitet. Die Verwaltung der Arbeitsstunden erfolgt mit wenigen Klicks über eine webbasierte Benutzer-Oberfläche im angeschlossenen Büro-Center. Darüber hinaus ist es möglich den jeweiligen Projektstaus anzugeben sowie eine Kundenbestätigung inklusive Unterschrift zu erfassen. Eine Diktierfunktion erleichtert die Eingabe genauso wie die Möglichkeit Fotos zu hinterlegen. Der Zeitaufwand - den Mitarbeiter zum Erfassen auf den Stundenzetteln aufbringen mussten - entfällt komplett. Auch die Zusammenfassung der Arbeitszeit am Monatsende wird per Klick zum Kinderspiel. Eine Nachkalkulationen durch projektbezogene Zeiterfassung ist ebenso problemlos möglich wie eine automatisierte Datenauswertung. Alle Funktionen des Clockin-Systems werden selbstverständlich den Regelungen des Mindestlohngesetzes sowie den Zollkontrollen gerecht.

Dabei ist keine kostenintensive Anschaffung teurer Hardware notwendig. Die App wurde für iPhone und Android-Geräte entwickelt und lässt sich im AppStore bzw. über Google play herunterladen – sie ist nach einer Installationszeit von knapp zehn Minuten einsatzbereit. Clockin wird monatlich pro Mitarbeiter im Abonnement abgerechnet.

Weitere Informationen sowie eine kostenfreie Testversion zur mobilen Zeiterfassung stehen unter www.clockin.de zur Verfügung.