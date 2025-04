Ladbergen (ABZ). – Auf der bauma zeigen MobileTronics GmbH und Saxonia Bau Service GmbH den praxistauglichen Weg zur Anwendung von zukünftig ferngesteuerten und am Ende fahrerlosen Erdbaumaschinen auf Großbaustellen.

Die Grundlage dafür ist die bereits erprobte Technologie von MobileTronics für die Kollisionserkennung, Navigation und Fernsteuerung von Mobilmaschinen, teilt das Unternehmen mit. Diese sei bereits in einer anderen Branche für den funktional sicheren und gemeinsamen Betrieb von manuellen und fahrerlosen Maschinen ("Mixed Traffic") bis 30 km zugelassen.

Zusammen mit der Saxonia Bau Service GmbH soll diese Technik derzeit schrittweise auf Erdbaumaschinen übertragen werden. Das Ziel ist eine Technologieumgebung für den ferngesteuerten und fahrerlosen Betrieb von Erdbaumaschinen, der herstellerunabhängig sowie funktional sicher und zugelassen sowie praxistauglich in den Tagesbetrieb integriert werden kann.

Am Stand 428 in Halle C2 stellt MobileTronics einen universellen Maschinenfahrstand für Erdbaumaschinen aus. MobileTronics ist zusammen mit der polnischen Schwestergesellschaft MT-Silesia in Breslau spezialisiert auf autonome, fahrerlose Führung und Navigation von Mobilmaschinen und Transportsystemen.