Beliebt und bewährt: Der RM 100GO! beim Recycling von Bauschutt auf dem Gelände von Bernshausen Bau. Foto: Christophel

Die Bernshausen Bau GmbH & Co. KG ist Teil der Bernshausen Gruppe und befindet sich mit seinem Standort im Raum Bad Laasphe-Feudingen. Seit mehr als 100 Jahren besteht die Firma. Mit Christian Bernshausen, dem Geschäftsführer in vierter Generation, wird daran gearbeitet, Bernshausen Bau kontinuierlich für die Zukunft zu positionieren, so das Unternehmen.

Der Bereich Bauschutt- und Asphaltrecycling wächst seit Jahren. Dies führte dazu, dass Bernshausen schlussendlich 2022 die Entscheidung traf, sich aus der Abhängigkeit von Lohndienstleistern zu lösen und in die eigene Technik zu investieren. Dabei stand zunächst die Frage im Raum, welche Art von Brechanlage in Betracht kommt: Backenbrecher oder Prallmühe? Nach intensiven Gesprächen mit der Firma C. Christophel GmbH aus Lübeck und der Niederlassung in Duisburg sei für das Unternehmen klar gewesen, dass sich die Wünsche von Christian Bernshauen dauerhaft nur mit einer Prallmühle erfüllen lassen.

Dabei umfassten die ursprünglichen Anforderungen eine hohe Mobilität, eine starke Leistungsfähigkeit und eine besonders einfache Bedienung. Nachdem die Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Asphalt, ausführlich besprochen wurden, fiel die Entscheidung laut eigener Aussage rasch und eindeutig zugunsten der Firma Rubble Master aus Linz. Aufgrund der formulierten Anforderungen, fiel die Wahl auf das ModellRM 100GO!.

Das "GO!" stehe dabei für "Knopf drücken und sofort loslegen" – wie kein anderer Prallbrecher ermöglicht der RM 100GO! laut Christophel-Vertrieb dem Anwender eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Diese Anlage eigne sich für die unterschiedlichsten Anwendungen. Durch die Austattungsvarianten mit Nachsieb, Windsichter und Überbandmagnet sollen die Anwender so ideal auf die Ansprüche der heutigen Zeit vorbereitet sein.

Um, wie das Unternehmen berichtet, den unterschiedlichen Anforderungen auf den Baustellen gerecht zu werden, wurde zusätzlich die Grobstücksiebanlage 'HS 5000M erworben. Diese Maschine verfügt über einen 3660 x 1420 mm großen Siebkasten und soll sowohl für leichte als auch schwere Einsätze konzipiert sein. Dabei bleibe die HS 5000M mit ihrem Transportgewicht von 25 t mobil.



Bei der Firma Bernshausen sind die Anlagen sowohl auf dem Recyclingplatz als auch auf den Baustellen im Einsatz. Dabei wird neben Asphalt und Beton auch Bauschutt aufbereitet. Der RM 100 GO! mit angehangenem Siebkasten produziere dabei ein Korngrößenspektrum von 0 bis 45 mm. Zusätzlich wird mithilfe der Siebanlage HS 5000M das gebrochene Produkt nach Kundenwünschen abgesiebt.

So finde beispielsweise eine Entsandung bei 0 bis 8 mm statt. Aus diesem 0 bis 8 mm Produkt werde ein 0 bis 4 mm als Kabelsand produziert. Durch das Vorschalten derHS 5000M vor der Prallmühle kann Bernshausen laut eigener Angabe Verschleißkosten beim Brechen sparen, die Leistung signifikant erhöhen und bereits die im Aufgabematerial befindliche Zielkörnung vor dem Brecher gewinnen.

Aufgrund der hohen Mobilität der Anlagen, habe laut Unternehmen auf diese Weise die Angebotspalette erweitert werden können, wodurch der einstige Mietkunde selbst zum Lohndienstleister wurde.