Neben klassischen Baustellenfahrzeugen wie Kipper, Pritschenwagen oder Kleinbus hat Zeppelin Rental im Jahr 2018 speziell für seinen Event-Bereich geeignete Fahrzeuge in die Mietflotte aufgenommen. Seitdem finden die Fahrzeuge aus dem ecoRent-Programm auch im GaLaBau vermehrt ihren Einsatz. In der Vergangenheit waren Geländefahrzeuge wie der Polaris Ranger EV eher selten auf Baustellen unterwegs. Das habe sich geändert. "Wir haben 2018 die ersten Polaris Ranger in die Flotte aufgenommen", sagt Oliver Hardt, Bereichsleiter für Events bei Zeppelin Rental. Mit der steten Erweiterung des Produktportfolios reagiert Zeppelin Rental auf die aktuellen Anforderungen am Markt und bietet nachhaltige und innovative Lösungen für mehr Mobilität. Ursprünglich waren die UTVs vor allem für Veranstaltungen gedacht. "Inzwischen haben wir viele unserer Kundinnen und Kunden aus dem GaLaBau und dem Baugewerbe von den praktischen E-Fahrzeugen überzeugt", erklärt Hardt. Der Polaris Ranger EV mit seinem leistungsstarken Elektromotor und zuschaltbarem Allrad-Antrieb bietet Platz für zwei Personen und hat eine Ladekapazität von 227 kg sowie einer Anhängelast von 680 kg.

