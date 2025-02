Bisher nur in Schwarz und Grau erhältlich, bietet Sunstyle nun auch Terrakotta-orange, -rote und -braune Solarziegel an. Mit einem Drachenschuppenmuster, das an Schieferdächer erinnert, passen die Ziegel laut Hersteller sowohl zu Wohn- als auch zu Gewerbegebäuden.

Die Solardachziegel sind in einer modularen Rautenform konzipiert, die sich an unterschiedliche Dachstrukturen anpassen lässt und es ermöglicht, die gesamte Dachfläche für eine maximale Energiegewinnung zu bedecken. Sunstyle hat zudem sein Sortiment erweitert: Die klassischen schwarzen und grauen Ziegel sind jetzt auch mit Blendschutz erhältlich, um Lichtreflexionen zu minimieren.

Einige regionale Vorschriften fordern bei Sanierungen und Neubauten eine bestimmte Ästhetik. Die optisch ansprechenden Solarziegel sind von traditionellen Dachdeckungsmustern inspiriert und damit nach Aussage des Unternehmens auch gut für Immobilieneigentümer in geschützten oder historischen Regionen geeignet. Die Solarziegel sind hagelbeständig und trotzen auch herausfordernder Witterung. Durch das rahmenlose Design sammelt sich kein Schnee auf oder hinter den Ziegeln. Auch die logistischen Herausforderungen bei der Installation und Wartung in abgelegenen Regionen werden durch das leichte und modulare Sunstyle-System gemeistert, das den Bedarf an Montage und schweren Maschinen vor Ort minimiert, das verspricht der Hersteller. "Energieunabhängigkeit kann ein wichtiger Aspekt des Lebens in abgelegenen Regionen sein, jedoch ist der Zugang zu erneuerbarer Energie oft eingeschränkt", erklärt Christoph Kohler, Managing Director der DACH-Region von Sunstyle. "Zudem müssen viele Immobilieneigentümer durchaus zwischen der Erzeugung von Solarenergie und dem ästhetischen Erscheinungsbild ihres Gebäudes entscheiden. Mit den Solarziegeln von Sunstyle ist dies kein Problem mehr."