Um die Modernisierung der Infrastruktur in der Region zu unterstützen, präsentierte sich Palfinger auf der diesjährigen CONEXPO-CON/AGG in Las Vegas. Im ersten Halbjahr 2023 eröffnet der Konzern sein neues regionales Headquarter als einen wichtigen strategischen Schritt mit einem klaren Ziel: Marktführerschaft in der Hebeindustrie.



Ein Straßennetz von mehr als rund 6,59 Millionen Kilometern, 60,5 Millionen ans Glasfasernetz angeschlossene Haushalte und ein mehr als 290.000 Kilometer umfassendes Schienennetzwerk: Die Infrastruktur der USA ist das Rückgrat der stärksten Volkswirtschaft der Welt. Mit umfassenden Investitionen soll es jetzt zukunftsfit werden. Das verspricht der von der US-Regierung verabschiedete "American Jobs Plan", mit einem Gesamtvolumen von über 550 Milliarden Dollar im Laufe der nächsten fünf Jahre. Dafür braucht es intelligente Lösungen. Diese liefert Palfinger. Auf Nordamerikas größter Baumesse, der CONEXPO-CON/AGG in Las Vegas, präsentierte das Unternehmen vom 14. bis 18. März Innovationen der neuesten Generation an Truck Mounted Forklifts (TMF) über Bucket Trucks (Hubarbeitsbühnen) bis hin zu digitalen Lösungen und vielem mehr.

Mit dem Anspruch, der führende Anbieter innovativer, integrierter Hebelösungen für seine nordamerikanischen Kunden zu werden, erneuert Palfinger seinen amerikanischen Auftritt grundlegend. Um den nordamerikanischen Footprint auszubauen, eröffnet das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen im zweiten Quartal 2023 sein regionales Headquarter in Schaumburg/Illinois. Am neuen Standort mit integriertem Demo- und Trainingscenter schafft Palfinger zusätzliche Arbeitsplätze. Das regionale Managementteam rundum Ismael Daneluz, Vice President of Sales & Service Region North & Latin America, wurde bereits um fünf weitere Führungskräfte in den Bereichen Operations, HR, Procurement, Finance sowie Research und Development verstärkt. "Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das unterstreichen wir 2023 mit der Eröffnung unseres neuen Headquarters. Getragen von unserer absoluten Kundennähe, werden wir die kommenden fünf Jahre nutzen, um unseren Marktanteil in allen Produktsegmenten deutlich auszubauen. Auf der CONEXPO-CON/AGG haben wir gezeigt, was wir können," betont Ismael Daneluz.