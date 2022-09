In den Pausen konnten sich die rund 170 Teilnehmer untereinander austauschen. Foto: TEMA

Aachen (ABZ). – So fasste Architekt Mathias Dlugay als Teilnehmer sein Fazit zur diesjährigen Kongressmesse "modularesBAUEN" zusammen. Dass das Interesse am modularen Bauen wächst und gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Information und Erfahrungsaustausch, beweisen laut Veranstalter TEMA rund 170 Teilnehmer. In der begleitenden Ausstellung präsentierten 20 Unternehmen und Organisationen als Sponsoren und Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Sie alle machten die Veranstaltung zu einem kommunikativen Treffpunkt und inspirierenden Austauschforum von und für Architekten und Planer sowie für Unternehmen und Wissenschaftler der mit dem modularen Bauen befassten Disziplinen.

Das Spektrum der 30 Vorträge, angeboten in acht Sessions, umfasste so gut wie alle Themen, mit denen sich die Branche beschäftigt: Planung, modulares Bauen mit Holz, modulares Bauen mit Beton, Stahl-Raumzellenbau, Gebäudeautomation/Smart Building/klimaneutrale Betriebsführung, Nachhaltigkeit sowie "integrative Lösungen": dazu gehörten Lehmtrockenbau und Bauen mit Carbonbeton-Elementen ebenso wie innovative Heiz- und Kühltechnologien oder serielles Sanieren und zeiteffiziente Plug & Play-Lösungen. "ModularesBAUEN2022 war eine einzigartige Veranstaltung. Die Unterschiedlichkeit der Vorträge stellte die Vielfalt des modularen Bauens in den Mittelpunkt", fasste Dr. Carl Richter, Geschäftsführer der CBI Center Building and Infrastructure Engineering GmbH, zusammen. "Wir freuen uns auf das nächste Jahr." Und Christof Schmidt, Vertriebsleitung DACH der aquatherm GmbH, resümierte: "Die zwei Tage in Aachen waren wirklich gelungen und haben uns viele interessante Impulse und spannende Kontakte gebracht."