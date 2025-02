Dortmund (ABZ). – Bis Mitte 2027 entsteht am Dortmunder Hafen eines der modernsten ICE-Werke des Fernverkehrs. Bis zu 500 neue Mitarbeitende können dann in einer 480 m langen Wartungshalle Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an bis zu 17 ICE-Zügen pro Tag vornehmen. Realisiert wird das Großprojekt von einem Team aus Bauspezialisten, das in unmittelbarer Nähe zum Baufeld arbeiten. Die passende Raumlösung kommt laut eigener Angabe von Zeppelin Rental. Mal pro Tag – so oft fährt ein ICE im Regelfall in ein Werk.