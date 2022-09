Auf der diesjährigen Ausgabe vom 7. bis zum 11. September 2022 kommt der Händler aus Willich mit noch größerem Aufgebot und verstärktem Team nach Neumünster. Foto: Moerschen

Bei der Premiere im vergangenen Jahr habe die NordBau für Moerschen einen großen Erfolg gebracht. Auf der diesjährigen Ausgabe vom 7. bis zum 11. September 2022 kommt der Händler aus Willich mit noch größerem Aufgebot und verstärktem Team nach Neumünster.

Mit seinen vielfältigen Markenvertretungen für alle Bereiche der mobilen Gesteinsaufbereitung und dem Baustoffrecycling hat sich Moerschen auch mit Vertriebsgebieten in weiten Teilen Nordwest- und Mitteldeutschlands etabliert. Da komme die NordBau 2022 grade recht, um das Leistungsportfolio auf aktuellem Niveau zu präsentieren. Die – in diesem Jahr mit deutlich mehr als300 m² großen Ausstellungsfläche – nutzt das Unternehmen, um noch mehr Anlagen gegenüber dem Jahr 2021 zeigen zu können.

Mit repräsentativen Maschinenobjekten der mobilen Aufbereitung zeigt Moerschen viele Möglichkeiten in den Bereichen der Aufbereitung. Die im vergangenen Jahr ins Programm aufgenommene Marke Terex EvoQuip ist als Moerschen-Premiere mit einer Schwerlastsiebanlage des Typs Colt 800 vertreten. Ein besonderes Augenmerk werde auf der kompakten Premium-Prallbrecher-Anlage der Bezeichnung SBM Remax 200 liegen. Die Alleinstellungsmerkmale des Zweiwellenzerkleinerers Arjes Ekomaxx 800 zur Aufbereitung von Biomasse bis zu Gewerbemüll werden ebenfalls auf breites Interesse treffen, ist Moerschen überzeugt. Nicht fehlen dürfen in Neumünster die Produkte, mit denen Moerschen seine Kompetenzen bei der Realisierung eigener Anlagentechnik mit Fokus auf die mittelständische Aufbereitungsbranche zugeschnitten hat. Beispielhaft wird ein Exemplar der neuesten Generation der Schwimm-Sink-Abscheider der wash-bear-Serie aus dem Hause Moerschen zu sehen sein. Die Anlagentechnik – zur rein mechanischen Abscheidung von Leichtstoffen wie Porenbeton, Plastik oder organischem Material zur Nutzbarmachung der mineralischen Wertstoffe aus Recyclingbaustoffen – stellt dem Unternehmen zufolge eines der effizientesten Verfahren am Markt dar. Moerschen-Geschäftsführer Sven Brookshaw freut sich auf das Messeformat in diesem Jahr: "Auch die NordBau 2022 ist der richtige Platz für die Präsentation der Anlagen und unseren Serviceleistungen von Mietangeboten bis hin zu Wartungsmontagen mit denen wir für unsere Kunden stehen", betont der Fachmann. "Die Messe hat sich schon im vergangenen Jahr als perfekte Plattform für uns gezeigt. Für uns ist sie so was wie ein Heimspiel und passt perfekt als Einstieg in den Messeherbst 2022." Kunden und Interessierte finden Moerschen auf dem Freigelände Nord (Bremerhavener Straße) am Stand N814.