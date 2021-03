Jonas Stamm ist Geschäftsführer der Protonaut GmbH und digitalisiert mit seinem Start-up und der Plattform Molteo derzeit die Baubranche. Mit ABZ-Volontärin Julia Gräßler sprach er über die Entwicklung und den Mehrwert seines Digitalisierungskonzeptes – und darüber, wie Bauunternehmen in herausfordernden Zeiten sowohl für "alte Hasen" als auch für Nachwuchskräfte attraktiv sein können.



ABZ: Herr Stamm, wie sind Sie zur Baubranche und schließlich zu Ihrem Digitalisierungsansatz für die Branche gekommen?



Stamm: Mir wurde schon früh gesagt: 'Jonas, du hast zwei linke Hände, mach' mal besser nichts im Bau.' Allerdings kommt meine Familie aus der Branche, ebenso wie viele meiner Freundinnen, Freunde und Bekannten. Daher war mir das Terrain nicht unbekannt – ich bin vielmehr damit aufgewachsen. Studiert habe ich Software-Entwicklung, unter anderem in Dänemark und Stanford. Mein Fokus lag schon immer auf Software-Lösungen, die den Papieraufwand bei der Arbeit minimieren sollten. Das ist auch für viele Bauunternehmen ein großes Thema, wie ich von familiärer Seite aus mitbekam. Durch meinen Aufenthalt im Ausland wiederum kam bei mir immer wieder die Frage auf, weshalb Firmen in den USA oder Dänemark oft so viel fortschrittlicher in ihrer digitalen Bauorganisation und Papierführung waren als Deutschland. In dieser Hinsicht ist mir aufgefallen, wie motiviert die Mitarbeitenden waren, mit digitalen Tools zu arbeiten – in Deutschland hingegen habe ich oftmals Beschwerden darüber gehört, dass die Organisation schleppend voranginge und mühsam sei. Dagegen wollte ich etwas unternehmen. Daher habe ich angefangen, gemeinsam mit Polieren und Bauleitern eine App zu entwickeln, um die Schnittstellenkoordination und -organisation zwischen den am Bau Beteiligten zu vereinfachen.



ABZ: Wie funktioniert die Molteo-App und welche Dienstleistungen, Produkte und Systeme bieten Sie damit an?



Stamm: Mit Molteo bieten wir die einfachste Projekt- und Ressourcen-Management-Software im Baugewerbe an. Mithilfe der App können Anwender den gesamten Projektzyklus abdecken und sowohl Maschinen als auch Personal verwalten, Arbeitszeiten erfassen oder Bestände dokumentieren. Das beinhaltet alle Bereiche von Ressourcen-Disponierung, Bauablaufplanung, Personaleinsatzplanung und dergleichen. Molteo ist das Bindeglied zwischen Baustelle und Büro und soll die Arbeit vor Ort so einfach wie möglich machen. Dabei stellen wir den Unternehmen beispielsweise frei, ob sie unsere Ressourcen-Disponierung nutzen möchten oder ob sie auf eine schon bestehende zugreifen wollen. Ist Letzteres der Fall, gliedern wir das entsprechende System in unsere App ein, sodass die Anwender bequem mit dieser Lösung arbeiten können. Dadurch wiederum entfällt unter anderem die doppelte Instandhaltung der eingegebenen Daten.