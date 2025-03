Teilnehmer Greg Furie erwarb neues Wissen und neue Fertigkeiten im Zusatzkurs für Dachdecker. Foto: BZB

Die BZB führten die Kurse als erstes Ausbildungszentrum in NRW für Dachdecker-Lehrlinge durch. 18 Auszubildende des zweiten und dritten Ausbildungsjahres erlangten in den jeweils fünf Kurstagen geballtes Wissen zu den unterschiedlichen Montagesituationen und damit eine wichtige Zusatzqualifikation, so die BZB.

Laut den Verantwortlichen ist der Einbau von PV-Anlagen seit diesem Jahr bei jedem Neubau von Wohngebäuden Pflicht, ab 2026 auch bei jeder umfassenden Dachsanierung. Das wird eigenen Angaben zufolge die Nachfrage nach gut geschulten Fachkräften steigern.

"Mein Betrieb installiert bereits regelmäßig PV-Anlagen", sagt Kursteilnehmer Greg Furie. "Es gibt viele verschiedene Systeme für den Einbau der Anlagen. Im Zusatzkurs bekomme ich einen guten Überblick und kann alles praxisnah und fachgerecht ausprobieren."

An fünf Stationen vermittelten zwei BZB-Ausbilder und weitere Spezialisten für bestimmte Produkte das Anbringen von PV-Anlagen Die Teilnehmenden durchliefen die Kursthemen in Gruppenarbeit: Aufdachanlagen Steildach, dachintegrierte Systeme Steildach, verschiedene Flachdachsysteme und Durchdringungen. Auch der Arbeitsschutz stand laut den Veranstaltern auf der Agenda.

Die B2B wurden bei der Durchführung der Kurse von Unternehmen der Branche mit Materialien und Know-how unterstützt. Doch auch der Bildungsdienstleister musste investieren. Nach eigenen Angaben mussten spezielle Modelle gebaut, Materialien wie PV-Module, Kabel und diverse Spezialwerkzeuge angeschafft werden. "Insgesamt sind wir sehr gut vorbereitet und aufgestellt und können einen tollen Lehrgang durchführen, in dem die Lehrlinge wichtige Zusatzqualifikationen für ihre Arbeit in den Betrieben erlangen", sagt Markus Crone, Geschäftsbereichsleiter Ausbildung. "Wir freuen uns, dass der Zusatzkurs so gut ankam, die Lehrlinge waren begeistert. Wir planen weitere Lehrgänge im Frühjahr und wollen den Kurs langfristig etablieren. Zudem wollen wir die Kursinhalte in gekürzter Form auch Gesellinnen und Gesellen anbieten."