50 Jahre Niederlassung West

Mörfelden/Stuttgart (ABZ). – Das Traditionsunternehmen Motorenfabrik Hatz mit 137 Jahren Firmengeschichte feiert das 50-jährige Bestehen der Zweigniederlassung West. Mit Sitz in Darmstadt ist diese Niederlassung die heute älteste und auch größte Zweigstelle des Motorenherstellers. "Wir freuen uns sehr über unser 50-jähriges Jubiläum, unseren enormen Erfolg und die vielen treuen und zufriedenen Kunden. Über die vielen Jahre hinweg wurden sehr enge Kontakte zu unseren Kunden geknüpft und wir sind stolz, dass Hatz sie immer wieder mit neuester und modernster Motorentechnologie bei ihren Projekten unterstützen kann", sagt Kai Hopfensberger, Leiter der Hatz Zweigniederlassung West. Die Zweigniederlassung West wurde von Hatz im Jahr 1967 in Mörfelden bei Frankfurt am Main gegründet und war für die Kundenbetreuung in Hessen, Rheinland-Pfalz und angrenzende Gebiete verantwortlich. Mit dem schnellen Wachstum und der Ausweitung der Vertriebsgebiete wurde im Jahr 2002 auch die Niederlassung Stuttgart eingegliedert. Seither betreut Hatz West die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Teile von Niedersachsen und Bayern. 2008 erfolgte dann der Umzug nach Darmstadt. Seit 2000 leitet Kai Hopfensberger die Zweigstelle und betreut heute mit einem zwölfköpfigen Team die Kunden bei Neuprojekten, mit Ersatzteilen und mit Werkstattservices. Ein Highlight in der umfangreichen Hatz-Motorenpalette sind die neuen H-Serie-Motoren, die auch bei den Kunden der Zweigniederlassung West großen Anklang finden. Mit einem völlig neuen Motordesign und modernsten technischen Komponenten ist dieser zukunftsweisende Motor leiser, sauberer und zugleich kraftvoller als Motoren in ähnlicher Größenklasse am Markt.



"Unser neuer Motor wird uns und unsere Kunden lange begleiten. In seinen unterschiedlichen Varianten und Leistungsklassen ist er für nahezu jede Anwendung einsetzbar und er übererfüllt alle gesetzlichen Vorschriften bei Weitem, was ihn für einen langfristigen Einsatz prädestiniert. Darum freuen wir uns auf die nächsten 50 Jahre Hatz Zweigniederlassung West", sagt Hopfensberger.