Sötern (ABZ). – Pandemiebedingt mussten Hersteller und Bauunternehmen in Europa, aber auch weltweit seit dem Jahr 2020 mit erheblichen Preissteigerungen, Lieferschwierigkeiten in Folge fehlender Transportkapazitäten und Materialverknappung bei beispielsweise Stahlblech oder Bauholz zurechtkommen.

Das WVA-System im Einsatz auf einer Baustelle in St. Ingbert bei einem von 384 Köcherfundamenten. Foto: MSL

Dementsprechend konnten Dachdecker nicht arbeiten, weil Dachlatten nicht verfügbar waren. Auf Baustellen sorgte teilweise fehlendes Bauholz zum Aussteifen von größeren Fundamentköcherschalungen für Probleme. Bereits seit 60 Jahren werden in den Produktionshallen der Firma Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH (MSL) unter anderem Fundamentköcherschalungen für die europäische Bauindustrie hergestellt.

Je nach Größe dieser Köcherschalungen müssen diese zur Aufnahme des Betondruckes von innen ausgesteift werden. MSL bietet seine Köcherschalungen in unterschiedlichen Varianten an. Der Kunde kann zwischen werkseitig einbaufertig ausgesteift, Aussteifung bauseits mit Bauholz oder einer wiederverwendbaren und stufenlos einstellbaren MSL-Aussteifung wählen.

Bereits Anfang der 90er-Jahre hat MSL-Geschäftsführer Ingo Mathieu die stufenlos einstellbare und wiederverwendbare Aussteifung Typ WVA entwickelt und patentrechtlich angemeldet. Zwei unterschiedlich große WVA-Ausführungen hat der Hersteller im Angebot. WVA Typ 1 hat eine Höhe von 1,2 m und ist einstellbar für Köchergrößen von 500 bis 800 mm Querschnitt. WVA Typ 2 ist ebenfalls 1,2 m hoch und einstellbar für Köcherquerschnitte von 700 bis1200 mm. Der Einbau und das Einstellen auf den jeweils gegebenen Schalungsquerschnitt sind einfach und schnell durchzuführen, versichert das Unternehmen.

Nach dem Aushärten des Betons ist die Aussteifung problemlos entspannbar und aus der Köcherschalung lösbar. Die Arbeitszeit zum Ein- und Ausbauen der Aussteifung sei in wenigen Minuten erledigt und in keiner Weise mit dem Ein- und Ausschalen einer Holzaussteifung vergleichbar. Die Vorteile der WVA liegen MSL zufolge auf der Hand: Gegenüber werkseitig ausgesteiften Köcherschalungen können unterschiedlich große Schalkörper beim Transport zur Baustelle ineinandergesteckt transportiert werden, wodurch sich das Transportvolumen und somit die Frachtkosten reduzieren. Weiterhin sind Köcherschalungen ohne werkseitige Aussteifung preiswerter als einbaufertig ausgesteifte Köcher. Für das Ein- und Ausschalen der WVA fallen im Vergleich zur bauseitigen Ein- und Ausschalung einer Bauholzaussteifung deutlich geringere Arbeitszeiten an.

Zudem fällt kein Verbrauch des Rohstoffes Holz an. Es erübrigt sich die Entsorgung von Holzabfällen und Nägeln. Somit ergibt sich eine erhebliche Kostenreduzierung bei Verwendung einer WVA-Aussteifung für ein neues Bauvorhaben, da sich die Anschaffungskosten der WVA in der Regel bereits nach dem ersten Bauprojekt amortisiert haben – und für das nächste Bauvorhaben die MSL-Köcher ohne Aussteifung bestellt werden können. Wenn die Aussteifungen nach vielen Einsätzen nicht mehr zu gebrauchen sind, werden sie über den Metallschrotthandel entsorgt. Die benötigte Anzahl der erforderlichen WVA richtet sich nach den Betonierabschnitten. Werden nur fünf oder zehn Köcherfundamente pro Tag betoniert, benötigt der Anwender auch lediglich diese Anzahl an Aussteifungen.

Für ein Bauprojekt der Firma Baubetrieb Finette GmbH im südlichen Saarland lieferte MSL 384 Fundamentköcherschalungen in unterschiedlichen Größen. Zum Aussteifen vor Ort bestellte der Geschäftsführer Michael Finette acht WVA Typ 1 und zehn WVA Typ 2. Mit diesen 18 wiederverwendbaren MSL-Aussteifungen wurden auf der Baustelle alle Köcherfundamente ausgesteift. Nach Fertigstellung des Bauprojektes kamen die WVA beim nächsten Bauvorhaben zum Einsatz. Aufgrund der guten Erfahrungen mit den MSL-Köcherschalungen und Aussteifungen hat der Unternehmer zwischenzeitig seinen Lagerbestand an WVA-Aussteifungen nochmals erhöht.