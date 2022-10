Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Gespräch mit dem MSL-Geschäftsführer Ingo Mathieu auf der bauma 2019. Foto: MSL

Zuvor, von 1988 bis zu diesem Zeitpunkt, war Ingo Mathieu als Betriebsleiter für den DSD Standort mit einer Betriebsfläche von rund 50.000 m² und einer Produktionsfläche von 5400 m² verantwortlich. Die bauma als weltweit größte Baufachmesse war dem MSL-Firmengründer seit den 90er Jahren als Aussteller bestens bekannt. Nach der Betriebsübernahme des DSD Standortes durch die MSL war es dem zuvor im März 2000 gegründeten Unternehmen sehr wichtig sich im Jahr 2001 auf der bauma in München den Fachbesuchern aus aller Welt als Firma MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH zu präsentieren.

Auf der bauma in diesem Jahr ist das Unternehmen erstmals in Halle B3, Stand 227 zu finden. Bis 2019 war der MSL-Messestand immer in Halle A2 platziert. In diesem Jahr sind alle Aussteller von der Halle A2 in die Halle B3 umgezogen. Der MSL-Messestand hat den großen Vorteil, dass er als Kopfstand von drei Seiten für die Besucher zugängig ist. Nach Herstellerangaben sind alle MSL-Produkte im Messestand verbaut. Der Schwerpunkt der Ausstellungsprodukte umfasst die Bereiche Rohrsysteme von 4 bis 2 m Durchmesser für unterschiedliche Anwendungsbereiche, alle Köcherschalungssysteme (auch Sonderformen), Arbeitsfugensysteme, Fundamentseitenschalungssysteme sowie die bekannten und neuen Deckenschalsteifen Typ AS-Vario in Höhen bis 90 cm und 6 m Länge.

Auf mehreren Bildschirmen am Messestand wird den Besuchern der Einsatz von MSL-Produkten auf der Baustelle an Hand von Filmen vorgestellt. Dies hat den Vorteil, dass der Kunde auch so bereits Informationen zum Produkt erhält für den Fall, dass alle MSL-Mitarbeiter im Kundengespräch sind.