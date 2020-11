An den Stationen des Leistungsschau-Parcours konnten sich die Teilnehmer ein Bild davon machen, wie die BIM-Methode im Tiefbau umgesetzt werden kann.

Hayingen (ABZ). – Auch in der Corona-Krise bleibt die Digitalisierung eine der zentralen Herausforderungen für eine zukunftsfähige Baubranche. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten ist sie jedoch für viele Beteiligte nach wie vor ein undurchsichtiges Dickicht. Der Automatisierungsspezialist MTS möchte das ändern. Am Firmensitz in Hayingen hat das Unternehmen dafür nun eine Leistungsschau installiert, die übersichtlich und praxisnah die möglichen Herangehensweisen und den Nutzen von Digitalisierung im Tiefbau aufzeigen soll.



"Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll." Mit diesem Zitat des Aphoristikers Georg Christoph Lichtenberg leitete der MTS-Vorstandsvorsitzender Rainer Schrode die Begrüßung zu Deutschlands erster Leistungsschau für BIM im kommunalen Verkehrswege- und Tiefbau (K-VTB) ein. Zentraler Leitgedanke war es, das "Big Picture" der BIM-Idee auf seine wichtigsten Puzzlesteine herunterzubrechen, erklärt das Unternehmen. Allen am Bauprozess Beteiligten sollte verständlich und praxisnah gezeigt werden, welche Möglichkeit der Umsetzung es im Hinblick auf die Besonderheiten des K-VTB heute bereits gibt. 300 Fach- und Führungskräfte waren geladen. In moderierte Kleingruppen rotierten sie im 20-Minuten-Takt über den Leistungsschau-Parcours. An 13 Stationen hatten sie die Möglichkeit, sich ihr eigenes Bild zu machen.



Wie jede Veränderung erfordere auch die Digitalisierung ein Umdenken, das auf Ängste, Vorbehalte und Widerstände stoße, so Schrode. Diese ließen sich nur auflösen, indem man jeden dort "abholen" würde. "Digitalisierung fängt immer im Kopf an, und der wichtigste Schlüssel für ihre erfolgreiche Umsetzung ist die persönliche Begeisterung aller am Bauprozess Beteiligten." Es sei entscheidend, dass jeder aus dem "Big Picture" ein eigenes Bild mache.



Unter welchen Voraussetzungen kleinere Bauunternehmen, Ingenieurbüros und Kommunen modellbasiert bauen können, hatte Schrode bereits im vergangenen Jahr mit Deutschlands erster Modellbaustelle für BIM im K-VTB im Schwäbischen Erbstetten gezeigt.



Ausgangspunkt für die Idee der diesjährigen Leistungsschau war den Unternehmensangaben zufolge dagegen der Wunsch, aktuelle Weiterentwicklungen aufzuzeigen, die bestehenden Möglichkeiten noch greifbarer zu machen und sie konkret und praxistauglich auf das Parcours-Beispiel Straßenbau "herunterzubrechen".



Buchautor Marcus Becker betreute die Eingangsstation. Er moderierte eine Podiumsdiskussion, an der Vertreter aller Prozessbeteiligten teilnahmen. Zu Gast waren der Hayinger Bürgermeister Kevin Dorner, der MTS-Software-Entwickler Dr. Alexander Beetz, Marco Herberger vom Ingenieurbüro Eisele sowie CAD-Spezialist Andreas Ragg, die gemeinsam die zweite Modellbaustelle für kommunalen Verkehrswege- und Tiefbau ins Leben riefen und betreuen.



Weiterhin stellte der Parcour die Planung und die Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) dar, im Rahmen derer Auftraggeber, Bauunternehmer und Planer gemeinsam definieren, was sie konkret benötigen, um ein Bauwerk zu planen, zu bauen und zu unterhalten und in welcher Tiefe die Informationen für die jeweiligen Anwendungsfälle abgebildet werden müssen - ähnlich wie bei einem gemeinsam erstellten Lastenheft.