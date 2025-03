Germersheim (ABZ). – Die MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH, eine der Weltmarktführer für Saugbagger und Saugsysteme, wird auf der bauma 2025 eine weitere strategische Erweiterung ihres Produktportfolios präsentieren. Was genau dahintersteckt, bleibt bis zur Messe ein wohl gehütetes Geheimnis.

Norbert Philipp (Gesamtvertriebsleiter bei der MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH) empfängt das internationale Fachpublikum der bauma 2025 mit seinem internationalen MTS-Vertriebsteam. Foto: MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme

Die Baustelle der Zukunft steht unter dem Thema "effizienter, präziser und nachhaltiger".

Und die Baubranche steckt bereits mitten in diesem Wandel. Die MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH treibt diese Transformation voran und präsentiert auf der bauma 2025 ihre leistungsstärksten DINO-Modelle. Ein absolutes Highlight wird ein neues Saugbaggerkonzept sein, das erstmalig auf der Messe enthüllt wird.

Auf mehr als 500 m² soll das internationale Fachpublikum die Welt der MTS-Saugbaggertechnologie erleben und sehen, wie einfach sich Bauprozesse modernisieren lassen. Die von MTS entwickelte Saugtechnologie ermöglicht beschädigungsfreies Arbeiten an sensibler Infrastruktur, effiziente Erdbewegungen und ressourcenschonende Arbeitsprozesse. Besonders bei der Sanierung von Infrastruktur sowie Gebäuden oder im Wurzel- und Landschaftsschutz haben sich die Maschinen längst als unverzichtbar erwiesen.

"Unsere Saugbagger sind mehr als Maschinen – sie bieten neue Lösungsansätze für zahlreiche Herausforderungen erläutert Norbert Philipp, Gesamtvertriebsleiter bei der MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH. Das angekündigte Highlight soll diese Vielseitigkeit weiter ausbauen und die Möglichkeiten auf der Baustelle entscheidend erweitern. Die internationale Nachfrage nach Saugbaggern wächst kontinuierlich, genauso wie das Vertriebsnetzwerk von MTS. Allein 2024 wurden so in fünf weiteren europäischen Ländern Verträge mit Handelspartnern für Vertrieb und Service unterzeichnet. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, ist das gesamte internationale Vertriebsteam von MTS auf der bauma vertreten, um jeden Besucher in seiner Landessprache zu begrüßen.



Philipp ist schon gespannt auf den Beginn der Fachmesse: "Die bauma 2025 verspricht Innovationen, die die Branche prägen werden – und wir sind mittendrin. Mit unserer spannenden Neuvorstellung setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft von MTS und der Baubranche. Wer mehr darüber erfahren möchte, den begrüßen wir auf dem MTS-Stand auf dem Freigelände Nord FN 1019/2 und FN 1020/2."