19.09.2017 - 10:01 Mücher Dichtungen Wechsel in der Technischen Leitung

Frechen (ABZ). – Nach fast einem Vierteljahrhundert als Technischer Leiter bei der Mücher Dichtungen GmbH & Co. KG ist Knuth Brogt im August 2017 in den verdienten Ruhestand gegangen. Sein Nachfolger ist seit 1. September Rene Bunsen, der seit vier Jahren in der technischen Abteilung von Mücher beschäftigt ist.

